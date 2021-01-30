Всесвітньо відомі компанії Apple, Microsoft, Google і Facebook принесли своїм засновниками мільярдні доходи. Чи реально звичайній людині заробити на цих компаніях?

Багато компаній і навіть цілі сектори світової економіки серйозно постраждали під час кризи. Однак чимало великих і відомих компаній такі як Apple, Microsoft, Google або Facebook не тільки зберегли свої позиції, але й істотно розширили свій бізнес. Ті, хто вчасно інвестував в акції цих компаній, змогли непогано заробити.

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Можливості отримання доходу

Заробити на великих IT-компаніях змогли не тільки їх засновники, а й ті, хто просто вчасно купив їх акції на самому початку їх шляху. Ці інвестори були звичайними людьми, проте від багатьох інших їх відрізняло одне – вони зробили правильний вибір і скористалися наданою їм можливістю.

Google, заснована в 1996 році, вийшла на фондовий ринок влітку 2004 року, коли в продаж надійшло понад 19,6 мільйона акцій вартістю 85 доларів. Першим акціонером Google став професор Девід Черітон, який повірив в перспективи стартапу, – тепер він мільярдер. А акції компанії на біржі продаються вже майже за 2 тисячі доларів.



Засновники Google за 5 років до IPO / Фото Вільям Мерсер Маклауд

За свою історію на біржі акції Facebook, почавши котируватися у 2012, збільшилися в ціні більш ніж в 9 разів – з 31 долара до 282 доларів.

Акції Apple зросли в 11 разів: до 143 доларів з 11,6 долара на початку своєї історії.

Акції Microsoft теж стали для своїх інвесторів вельми вигідним вкладенням – особливо на тлі розвитку хмарного сервісу компанії під час пандемії. Почавши котируватися на ринку на позначці 25 доларів, зараз вони коштують вже 232 долари.

Поки люди були на карантині, то продовжували користуватися iPhone, шукати інформацію в Google, спілкуватися через Facebook і працювати на комп'ютерах з операційною системою від Microsoft. Це дозволило компаніям наростити прибутки, а відтак і зросли акції.

Як купити акції

Багатьом може здатися, що зараз вже пізно вкладати кошти в акції цих компаній і інвестувати треба було раніше. Однак це не так. Акції цих компаній є одними з найбільш привабливих на світовому фінансовому ринку. І сьогодні, з розвитком технологій, ці активи будуть ставати ще більш привабливими для вкладення коштів.

Інвестувати гроші в акції цих компаній і заробити – просто. Для цього достатньо відкрити і поповнити рахунок в одній з торгових платформ, які надають доступ до світового фінансового ринку.

Однією з таких платформ є Libertex від Forex Club. Ця платформа надає можливість торгувати більш ніж 250 різними фінансовими інструментами – акціями відомих світових компаній, провідними фондовими індексами, валютами, криптовалютою, енергоносіями та іншими активами.



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Щоб почати вкладати гроші в ці компанії через Libertex не потрібно володіти великим капіталом. Однак експерти відзначають, що чим більше коштів буде у вас на рахунку, тим більший прибуток ви зможете отримати і тим більш стабільним буде ваш інвестиційний портфель.

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Вкладати кошти і заробляти на цих інструментах, в тому числі і на акціях Apple, Microsoft, Google і Facebook, можна буквально не встаючи з дивана. Все тому, що Libertex доступний як у вигляді вебдодатку, так і у вигляді додатків для операційних систем iOS і Android.

Все що потрібно зробити – це вибрати відповідний для вас інструмент, визначитися з сумою угоди, і натиснути кнопку "в ріст", якщо ви прогнозуєте підвищення котирувань, або "в зниження", якщо очікуєте їх падіння.

Зверніть увагу. Щоб збільшити прибуток, можна скористатися унікальною функцією Libertex – мультиплікатором. Він дозволяє в рази збільшити ваш прибуток.

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