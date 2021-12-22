Сповільнення темпів економічного зростання та пильна увага китайських регуляторів до сектору нерухомості спровокували те, що інвестори замість нерухомості купують елітні годинники. Йдеться про бренди від Rolex до Patek Philippe.

Варте уваги Перспективи ринку нерухомості у 2022 році: яку тактику радять обрати експерти

Китай ські інвестори звернули увагу на годинники

Декілька продавців елітних годинників повідомили, що протягом останніх місяців їхній бізнес стрімко розвивається. Одна з головних причин – заможні китайці відмовляються від придбання об'єктів нерухомості на користь предметів розкоші. Імпорт годинників зі Швейцарії в Китай за 10 місяців 2021 року виріс на 40%.

Ринок нерухомості у Китаї протягом багатьох років був однією з основних гаваней для інвесторів, проте через крах найбільшої компанії-забудовника в країні Evergrande та кількох інших потужних девелоперів його позиції суттєво просіли, а ціни на квартири різко впали. Ситуація з Evergrande також спричинила підвищення уваги до сфери нерухомості зі сторони влади, яка має на меті припинити "спекуляції" з житлом.

Заможні китайці обирають годинники замість нерухомості / Фото Getty Images

Що відбувається на ринку годинників

Водночас елітні годинники зростають у ціні. Зокрема, інвестор та власник компанії з виробництва електронагрівачів і двома квартирами у східній провінції Цзянсу Сем Ю розповів, що придбані ним годинники від бренду Patek Philippe приблизно за 110 тисяч доларів – досить "мудре" фінансове рішення. За його словами, через два роки він зможе продати ці годинники з невеликим прибутком, тоді як з квартирою так не вийде. До головних факторів він відніс:

невизначеність на ринку;

пошук покупця може тривати багато місяців (якщо не запропонують великої знижки).

Варте уваги Ілон Маск розповів про свою обіцянку щодо продажу акцій Tesla та розкритикував Каліфорнію

Продавець преміальних годинників у Шанхаї Девід Ванг поділився інформацією про мотивацію його клієнтів. Він розповів, що багато хто готовий витрачати на годинники десятки тисяч доларів, щоб обійти встановлений владою річний ліміт на грошові перекази фізичних осіб за кордон у розмірі 50 тисяч доларів. Такий крок дозволяє безпечно та ефективно вивозити кошти за кордон.

Попит на дорогі годинники у Китаї помітно виріс. За даними опитування консалтингової компанії CSG Intage, яке було проведене серед 1500 китайців з річним доходом на рівні 78 370 доларів США, 88% респондентів намагаються зберегти або збільшити витрати на розкішні годинники протягом наступних 12 місяців.