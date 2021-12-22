Замедление темпов экономического роста и пристальное внимание китайских регуляторов к сектору недвижимости спровоцировали то, что инвесторы вместо недвижимости покупают элитные часы. Речь идет о брендах от Rolex до Patek Philippe.

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Китайские инвесторы обратили внимание на часы

Несколько продавцов элитных часов сообщили, что в последние месяцы их бизнес стремительно развивается. Одна из главных причин – богатые китайцы отказываются от приобретения объектов недвижимости в пользу предметов роскоши. Импорт часов из Швейцарии в Китай за 10 месяцев 2021 года вырос на 40%.

Рынок недвижимости в Китае на протяжении многих лет был одной из основных гаваней для инвесторов, однако из-за краха крупнейшей компании-застройщика в стране Evergrande и ряда других мощных девелоперов его позиции существенно просели, а цены на квартиры резко упали. Ситуация с Evergrande также привела к повышению внимания к сфере недвижимости со стороны властей, преследующей цель прекратить "спекуляции" с жильем.

Состоятельные китайцы выбирают часы вместо недвижимости / Фото Getty Images

Что происходит на рынке часов

В то же время, элитные часы растут в цене. В частности, инвестор и владелец компании по производству электронагревателей и двумя квартирами в восточной провинции Цзянсу Сэм Ю рассказал, что приобретенные им часы от бренда Patek Philippe примерно за 110 тысяч долларов – достаточно "мудрое" финансовое решение. По его словам, через два года он сможет продать эти часы с небольшой прибылью, в то время как с квартирой так не получится. К главным факторам он отнес:

неопределенность на рынке;

поиск покупателя может длиться много месяцев (если не предложат большую скидку).

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Продавец премиальных часов в Шанхае Дэвид Ванг поделился информацией о мотивации его клиентов. Он рассказал, что многие готовы тратить на часы десятки тысяч долларов, чтобы обойти установленный властями годовой лимит на денежные переводы физических лиц за границу в размере 50 тысяч долларов. Такой шаг позволяет безопасно и эффективно вывозить деньги за границу.