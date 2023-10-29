Центробанк випустив та ввів в обіг нову монету під назвою "Українська мова" з нагоди Дня української писемності та мови. Її тираж складає до 5 тисяч штук. Презентація відбулася у Національному банку України.

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НБУ випустив нову пам'ятну монету

Нову пам'ятну монету виготовили зі срібла. Монета "Українська мова" має номінал у 10 гривень. Над її дизайном працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Ми – українці, наша мова – українська! Мова – це частина нашого генетичного коду. У ній надбання поколінь, сучасність та послання для українців, які житимуть після нас. Нація живе, доки вона об’єднана мовою. Поки жива мова в устах народу, доти живий і сам народ,

– заявив під час презентації заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Нова пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

На її аверсі монети зображена стилізована літера "Ї" із соловейком, що є символом мелодійність та співучість української мови. Тоді як на дзеркальному тлі монети зобразили текстуру з контурів літер української абетки. Це асоціація з домом та оберегом родини. Крім того, на реверсі монети викарбували композицію з літер української абетки, які вирізняють українську мову як фонетично, так і графічно.

https://youtu.be/f2Q46SUciVU?si=f1CchtSK1blALnyR

Нагадаємо, що Нацбанк не вперше випускає пам'ятні монети та банкноти на честь важливих подій в Україні. Зокрема, згадаємо про такі: