Нову банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" присвятили українській боротьбі з російськими загарбниками, а також силі духу народу України, його стійкості, незламності та героїзму. Презентація пройшла 23 лютого 2023 року.

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НБУ презентував нову пам'ятну банкноту

Андрій Пишний, який обійняв посаду глави НБУ на початку жовтня 2022 року, наголосив, що вони не могли не відзначити роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Банкір додав, що йдеться про війну, яка триває сторіччя.

Тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах,

– розповів глава НБУ.

За його словами, назву банкноти нікому не потрібно розшифровувати, оскільки все кристально зрозуміло. Головний закладений сенс – "ми стоїмо і вистоїмо, переможемо".

НБУ представив нову пам'ятну банкноту / Скриншот з сайту Нацбанку

Особливості нової банкноти

Пам'ятну банкноту номіналом 20 гривень введуть в обіг 23 лютого 2023 року. Це законний платіжний засіб, який обов'язково мають приймати фізичні та юридичні особи для усіх видів платежів по всій Україні без будь-яких обмежень. Тираж банкноти обмежений. Йдеться про 300 тисяч купюр. Ця купюра також має унікальний дизайн:

Лицьовий бік пам'ятної банкноти прикрашають зображення трьох постатей українських військових з Державним Прапором України. Тоді як на тлі можна помітити фрагменти карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.

НБУ представив нову пам'ятну банкноту / Скриншот з сайту Нацбанку

Банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" також можна буде придбати в онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ. Перша частина тиражу буде доступна з 24 лютого 2023 року. Асортимент магазину планують поповнювати у міру їхнього виготовлення.