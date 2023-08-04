Нову пам'ятну монету представив очільник НБУ Андрій Пишний разом з представниками Повітряних Сил ЗСУ.
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ППО – надійний щит України
Монета, яку присвятили воїнам ППО, надійде в обіг у п'ятницю, 4 серпня 2023 року. Номінал пам'ятної монети – 10 гривень, а її тираж становить 10 мільйонів штук. Цю монету зобов'язані приймати для усіх видів готівкових платежів, а також зараховувати на рахунки.
Сьогодні ми презентуємо нашу нову обігову пам'ятну монету "ППО – надійний щит України", щоб вкарбувати в металі звитягу підрозділів, які забезпечують протиповітряну оборону,
– заявив глава Нацбанку Андрій Пишний.
На реверсі пам'ятної монети зображена установка Patriot, яку Україна отримала від США, а на фоні можна помітити радар, що виявляє ціль. Крім того, там є напис: "ППО – надійний щит України". Над дизайном монети номіналом 10 гривень працювали Тетяна Балута, а скульптором був Володимир Дем’яненко.
Нацбанк випустив нову пам'ятну монету на честь воїнів ППО/ Інфографіка НБУ
Інші пам'ятні монети та банкноти від НБУ:
- У середині липня 2023 року регулятор презентував монету "У єдності – сила". На заході були присутні перша заступниця міністра МЗС України Еміне Джапарова та представники посольств 12 країн світу.
- Крім того, на початку року НБУ випустив пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!", яку присвятили боротьбі України з російськими загарбниками. Презентацію провели напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.