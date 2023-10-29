Центробанк выпустил и ввел в обращение новую монету под названием "Украинский язык" по случаю Дня украинской письменности и языка. Ее тираж составляет до 5 тысяч штук. Презентация прошла в Национальном банке Украины.

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НБУ выпустил новую памятную монету

Новую памятную монету изготовили из серебра. Монета "Украинский язык" имеет номинал в 10 гривен. Над ее дизайном работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Мы – украинцы, наш язык – украинский! Язык – это часть нашего генетического кода. В ней достояние поколений, современность и послания для жителей после нас. Нация живет, пока она объединена на языке. Пока жива речь в устах народа, до тех пор жив и сам народ,

– заявил во время презентации заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Новая памятная монета от НБУ / Фото Нацбанк

На ее аверсе монеты изображена стилизованная буква "Й" с соловьем, что является символом мелодичности и напевности украинского языка. В то время как на зеркальном фоне монеты изобразили текстуру из контуров букв украинского алфавита. Это ассоциация с домом и оберегом семьи. Кроме того, на реверсе монеты вычеканили композицию из букв украинского алфавита, которые выделяют украинский язык как фонетически, так и графически.

https://youtu.be/f2Q46SUciVU?si=f1CchtSK1blALnyR

Напомним, что Нацбанк не в первый раз выпускает памятные монеты и банкноты в честь важных событий в Украине. В частности, упомянем о следующих: