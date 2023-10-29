Центробанк выпустил и ввел в обращение новую монету под названием "Украинский язык" по случаю Дня украинской письменности и языка. Ее тираж составляет до 5 тысяч штук. Презентация прошла в Национальном банке Украины.
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НБУ выпустил новую памятную монету
Новую памятную монету изготовили из серебра. Монета "Украинский язык" имеет номинал в 10 гривен. Над ее дизайном работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Мы – украинцы, наш язык – украинский! Язык – это часть нашего генетического кода. В ней достояние поколений, современность и послания для жителей после нас. Нация живет, пока она объединена на языке. Пока жива речь в устах народа, до тех пор жив и сам народ,
– заявил во время презентации заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.
Новая памятная монета от НБУ / Фото Нацбанк
На ее аверсе монеты изображена стилизованная буква "Й" с соловьем, что является символом мелодичности и напевности украинского языка. В то время как на зеркальном фоне монеты изобразили текстуру из контуров букв украинского алфавита. Это ассоциация с домом и оберегом семьи. Кроме того, на реверсе монеты вычеканили композицию из букв украинского алфавита, которые выделяют украинский язык как фонетически, так и графически.
Напомним, что Нацбанк не в первый раз выпускает памятные монеты и банкноты в честь важных событий в Украине. В частности, упомянем о следующих:
- В середине июля 2023 года регулятор презентовал монету. "В единстве – сила". На мероприятии присутствовали первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова и представители посольств 12 стран мира.
- Кроме того, в начале года НБУ выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим!", которую посвятили борьбе Украины с российскими захватчиками. Презентацию провели в канун первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
- Также в Нацбанке решили отчеканить в специальной монете достижения Воздушных Сил ВСУ, отчаянно защищающих украинское небо. Так что в обращении теперь есть монета "ПВО – надежный щит Украины".