Нове покоління системи електронних платежів в Україні: все, що відомо про нововведення від НБУ
Джерело:Національний банк України
У 2022 році система електронних платежів Національного банку України виконувала свої функції на постійній основі та задовольняла потреби банківського сектору та його клієнтів у розрахунках. Регулятор підготував важливі нововведення на 2023 рік.
Йдеться про перехід на нове покоління системи електронних платежів (далі СЕП), основою якого є міжнародний стандарт ISO 20022. Ця система почне працювати у цілодобовому режимі з 1 квітня 2023 року. На сьогодні СЕП функціонує у форматі 23 на 7.
Актуально Роби, як Баффет: до яких порад легендарного інвестора варто прислухатися українцям
Нове покоління платежів в Україні
Оновлення цієї системи – ще один крок для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), а також реалізації необхідних функцій для проведення миттєвих платежів у межах країни.
У Нацбанку додали технологічним підґрунтям для цього стало впровадження IBAN та нове покоління СЕП. Варто додати, що у попередніх планах ця система мала почати працювати 20 серпня 2022 року.
Що таке система електронних платежів НБУ
За словами очільника Департаменту інформаційних технологій Нацбанку Володимир Нагорнюк, завдяки переходу на нове покоління СЕП банки та бізнеси в Україні отримають нові можливості, зможуть підвищити рівень безпеки. Ще один результат оновлення – посилення конкуренції між учасниками ринку.
Також додамо більше конкретних цифр щодо СЕП за 2022 рік:
- Минулого року через систему здійснили майже 363 мільйонів платежів на понад 133 трильйони гривень;
- Роком раніше цей показник дорівнював у 446 мільйонів платежів на понад 57 трильйонів гривень;
- Загалом за один день у 2022 році у СЕП опрацьовували майже 1,4 мільйона платежів на 515 мільярдів гривень;
- Проте потенційно система має потужності для обробки у 10 разів більших обсягів платежів, ніж є зараз.
Нагадаємо, що у Нацбанку розповіли, як будуть працювати банки у разі тривалої відсутності електропостачання. Зокрема, для цього створили перелік чергових відділень. Ознайомитися зі відповідним списком можна за посиланням.
Крім того, з 1 січня 2023 року Національний банк України почав вилучати з обігу банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень. Таким чином, регулятор прагне підвищити якість готівки, яка знаходиться в обігу, а також покращити готівкові розрахунки.