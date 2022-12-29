НБУ буду вилучати з обігу паперові банкноти зразка 2003 – 2007 років. Ці гроші планують замінити. Ключові цілі регулятора – підвищення якості готівки, яка знаходиться в обігу, а також покращення готівкових розрахунків.

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В Україні виведуть з обігу 4 банкноти

Замість банкнот у 5 та 10 гривень в обіг надійдуть монети з аналогічними номіналами зразка 2018 року. Тоді як банкноти номіналами 20 та 100 гривень замінять на їхні варіації нового покоління з оновленим дизайном та посиленою системою захисту.

У Нацбанку додали, що під час розрахунків часто виникає плутанина через велику кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу. Крім того, за таких умов, цей процес банально потребує більше часу.

Важливо! У НБУ підкреслили, що банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень. Ці банкноти не потрібно буде спеціально обмінювати.

В Україні виведуть з обігу 4 банкноти / Скриншот з НБУ

Як буде проходити процес заміни банкнот

З 1 січня 2023 року Нацбанк разом з іншими українськими банками буде поступово вилучати з обігу вище вказані банкноти. Зокрема, цей процес буде включати такі кроки:

Банки в Україні припинять видавати у касах банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого покоління для усіх видів готівкових операцій;

старого покоління для усіх видів готівкових операцій; Регулятор припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Після цього банкноти передадуть до НБУ для подальшої утилізації. Відповідно вони більше не повернуться в обіг.

Нагадаємо, що у Нацбанку створили перелік відділень банків по Україні, які будуть працювати на випадок тривалої відсутності світла. Більше про всі деталі – розповідаємо тут.