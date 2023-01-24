Йдеться про перехід на нове покоління системи електронних платежів (далі СЕП), основою якого є міжнародний стандарт ISO 20022. Ця система почне працювати у цілодобовому режимі з 1 квітня 2023 року. На сьогодні СЕП функціонує у форматі 23 на 7.

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Нове покоління платежів в Україні

Оновлення цієї системи – ще один крок для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), а також реалізації необхідних функцій для проведення миттєвих платежів у межах країни.

У Нацбанку додали технологічним підґрунтям для цього стало впровадження IBAN та нове покоління СЕП. Варто додати, що у попередніх планах ця система мала почати працювати 20 серпня 2022 року.

Що таке система електронних платежів НБУ Це державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Нацбанку.