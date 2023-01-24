Йдеться про перехід на нове покоління системи електронних платежів (далі СЕП), основою якого є міжнародний стандарт ISO 20022. Ця система почне працювати у цілодобовому режимі з 1 квітня 2023 року. На сьогодні СЕП функціонує у форматі 23 на 7.
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Нове покоління платежів в Україні
Оновлення цієї системи – ще один крок для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), а також реалізації необхідних функцій для проведення миттєвих платежів у межах країни.
У Нацбанку додали технологічним підґрунтям для цього стало впровадження IBAN та нове покоління СЕП. Варто додати, що у попередніх планах ця система мала почати працювати 20 серпня 2022 року.
Що таке система електронних платежів НБУЦе державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Нацбанку.
За словами очільника Департаменту інформаційних технологій Нацбанку Володимир Нагорнюк, завдяки переходу на нове покоління СЕП банки та бізнеси в Україні отримають нові можливості, зможуть підвищити рівень безпеки. Ще один результат оновлення – посилення конкуренції між учасниками ринку.
Також додамо більше конкретних цифр щодо СЕП за 2022 рік:
- Минулого року через систему здійснили майже 363 мільйонів платежів на понад 133 трильйони гривень;
- Роком раніше цей показник дорівнював у 446 мільйонів платежів на понад 57 трильйонів гривень;
- Загалом за один день у 2022 році у СЕП опрацьовували майже 1,4 мільйона платежів на 515 мільярдів гривень;
- Проте потенційно система має потужності для обробки у 10 разів більших обсягів платежів, ніж є зараз.
Нагадаємо, що у Нацбанку розповіли, як будуть працювати банки у разі тривалої відсутності електропостачання. Зокрема, для цього створили перелік чергових відділень. Ознайомитися зі відповідним списком можна за посиланням.
Крім того, з 1 січня 2023 року Національний банк України почав вилучати з обігу банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень. Таким чином, регулятор прагне підвищити якість готівки, яка знаходиться в обігу, а також покращити готівкові розрахунки.