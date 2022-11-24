Національний банк України постійно контактує з іншими банками задля оцінки поточної ситуації у секторі, наявних та потенційних ризиків. Це необхідно для того, аби вчасно й ефективно реагувати.
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Нацбанк готується до тривалих відключень електроенергії
У сучасних умовах українські банки використовують плани для безперервної діяльності, які були створені заздалегідь. Водночас ці протоколи регулярно оновлюють, враховуючи результати моделювання різних сценаріїв реалізації операційного ризику відповідно до низки вимог.
В останні тижні через масові ракетні атаки росіян та масштабні руйнування українських об'єктів критичної інфраструктури серйозно зросли відразу кілька ризиків. Серед них:
- Тимчасові перебої в обслуговуванні клієнтів у банківських відділеннях через планові та аварійні відключення електроенергії;
- Можливість повного зупинення роботи банківського сектору через тривалу відсутність електропостачання.
Задля мінімізації шансів реалізації цих сценаріїв Нацбанк спільно з банками, які мають системно важливе значення, запроваджують план дій для гарантування безперервної роботи сектору на випадок тривалого відключення електроенергії в Україні. Додамо, що проблеми з електропостачанням призводять не лише незручностей для суспільства, але є потужним викликом для економічної системи та бізнесу.
Максимальна готовність банківської системи до безперебійної роботи у випадку блекауту та чітка комунікація цієї готовності громадянам – необхідна передумова збереження фінансової стабільності,
– наголосили у Нацбанку.
Важливі деталі плану від НБУ
Станом на сьогодні створили перелік з 760 чергових відділень у Києві та у 275 населених пунктах у 22 регіонах країни. Вони будуть надавати послуги навіть за умови тривалої відсутності електроенергії. Ці відділення мають необхідне обладнання для забезпечення роботи в умовах блекауту, як і відповідні канали зв'язку.
У Нацбанку додали, що наразі проводять роботу з реалізації планів щодо логістичного забезпечення чергових банківських відділень додатковими працівниками, технікою, банкоматами та готівкою.
Крім того, контактні центри НБУ та системно важливих банків також підготували до розвитку сценарію з тривалою відсутністю електроенергії. Тому вони безперебійно будуть надавати інформацію клієнтам щодо роботи критично важливих відділень банків у містах України.
Нацбанк України закликали банки автоматично продовжити строк дії платіжних карток та пізніше провести повторну ідентифікацію клієнтів. Головна ціль – зниження навантаження на банки.