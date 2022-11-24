Національний банк України постійно контактує з іншими банками задля оцінки поточної ситуації у секторі, наявних та потенційних ризиків. Це необхідно для того, аби вчасно й ефективно реагувати.

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Нацбанк готується до тривалих відключень електроенергії

У сучасних умовах українські банки використовують плани для безперервної діяльності, які були створені заздалегідь. Водночас ці протоколи регулярно оновлюють, враховуючи результати моделювання різних сценаріїв реалізації операційного ризику відповідно до низки вимог.

Актуально! Державний ПриватБанк вирішив збільшити ліміт на видачу готівки у своїх банкоматах. Тепер ця сума сягає 20 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили після масштабного виключення світла 23 листопада.

В останні тижні через масові ракетні атаки росіян та масштабні руйнування українських об'єктів критичної інфраструктури серйозно зросли відразу кілька ризиків. Серед них:

Тимчасові перебої в обслуговуванні клієнтів у банківських відділеннях через планові та аварійні відключення електроенергії;

Можливість повного зупинення роботи банківського сектору через тривалу відсутність електропостачання.

Задля мінімізації шансів реалізації цих сценаріїв Нацбанк спільно з банками, які мають системно важливе значення, запроваджують план дій для гарантування безперервної роботи сектору на випадок тривалого відключення електроенергії в Україні. Додамо, що проблеми з електропостачанням призводять не лише незручностей для суспільства, але є потужним викликом для економічної системи та бізнесу.

Максимальна готовність банківської системи до безперебійної роботи у випадку блекауту та чітка комунікація цієї готовності громадянам – необхідна передумова збереження фінансової стабільності,

– наголосили у Нацбанку.

Важливі деталі плану від НБУ

Станом на сьогодні створили перелік з 760 чергових відділень у Києві та у 275 населених пунктах у 22 регіонах країни. Вони будуть надавати послуги навіть за умови тривалої відсутності електроенергії. Ці відділення мають необхідне обладнання для забезпечення роботи в умовах блекауту, як і відповідні канали зв'язку.

Зверніть особливу увагу! Ознайомитися зі списком чергових відділень на гугл-карті можна за посиланням. Також кожен має можливість завантажити файл з важливою інформацією про такі відділення банків. Це можна зробити тут.

У Нацбанку додали, що наразі проводять роботу з реалізації планів щодо логістичного забезпечення чергових банківських відділень додатковими працівниками, технікою, банкоматами та готівкою.

Крім того, контактні центри НБУ та системно важливих банків також підготували до розвитку сценарію з тривалою відсутністю електроенергії. Тому вони безперебійно будуть надавати інформацію клієнтам щодо роботи критично важливих відділень банків у містах України.

Нацбанк України закликали банки автоматично продовжити строк дії платіжних карток та пізніше провести повторну ідентифікацію клієнтів. Головна ціль – зниження навантаження на банки.