Речь идет о переходе на новое поколение системы электронных платежей (далее СЭП), основой которого является международный стандарт ISO 20022. Эта система заработает в круглосуточном режиме с 1 апреля 2023 года. На сегодня СЭП функционирует в формате 23 на 7.
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Новое поколение платежей в Украине
Обновление этой системы – еще один шаг для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), а также реализации необходимых функций для проведения мгновенных платежей внутри страны.
В Нацбанке добавили технологической основой для этого стало внедрение IBAN и новое поколение СЭП. Следует добавить, что в предыдущих планах эта система должна была начать работу 20 августа 2022 года.
Что такое система электронных платежей НБУЭто государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Нацбанке.
По словам главы Департамента информационных технологий Нацбанка Владимира Нагорнюка, благодаря переходу на новое поколение СЭП банки и бизнесы в Украине получат новые возможности, смогут повысить уровень безопасности. Еще один результат обновления – усиление конкуренции между участниками рынка.
Также добавим больше конкретных цифр по СЭП за 2022 год:
- В прошлом году через систему осуществили почти 363 миллиона платежей на 133 триллиона гривен;
- Годом ранее этот показатель равнялся в 446 миллионов платежей более чем 57 триллионов гривен;
- В общей сложности за один день в 2022 году в СЭП прорабатывали почти 1,4 миллиона платежей на 515 миллиардов гривен;
- Однако потенциально у системы есть мощности для обработки в 10 раз больших объемов платежей, чем сейчас.
Напомним, что в Нацбанке рассказали, как будут работать банки в случае длительной отсутствия электроснабжения. В частности, для этого был создан перечень дежурных отделений. Ознакомиться с соответствующим списком можно по ссылке.
Кроме того, с 1 января 2023 года Национальный банк Украины начал изымать из обращения банкнот и номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен. Таким образом, регулятор стремится повысить качество находящейся в обращении наличности, а также улучшить наличные расчеты.