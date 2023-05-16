Йдеться про американську компанію Newmont, яка вирішила купити свого конкурента, а саме корпорацію Newcrest з Австралії. Угоду оцінюють у 19 мільярдів доларів.

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Важливі зміни на ринку дорогоцінних металів

Рада директорів компанії Newcrest одноголосно підтримала пропозицію щодо поглинання від конкурента Newmont. Відтак найбільша золотовидобувна компанія після підписання відповідної угоди отримає нові можливості для посилення контролю у всьому секторі.

Завдяки цій угоді Newmont також зможе зміцнити свої позиції відразу в кількох країнах. Йдеться про:

Австралію;

Канаду;

Папуа Нову Гвінею.

За словами генерального директора Newmont, для акціонерів поглинання Newcrest означає "виняткову цінність", оскільки це формує передовий інвестиційний портфель у галузі з багаторічним досвідом видобування золота та міді в найбільш сприятливих юрисдикціях світу.

Американці вперше звернулися з пропозицію про купівлю всіх акцій до Newcrest ще у лютому 2023 року. Проте тоді вони отримали відмову. Після цього вони збільшили суму угоди.

Що відбувається з цінами на золото

Загалом компанії підписали угоду на тлі стрімко зростання цін на золото. Вартість дорогоцінного металу навіть наближається до нових рекордів. Зокрема, наприкінці березня 2023 року золото почало стрімко дорожчати. Одним із ключових каталізаторів на ринку став неочікуваний банкопад у США.

На момент створення цього матеріалу, вартість унції дорогоцінного металу коливається на рівні 2000 доларів США. Від початку торгів цей показник впав на 0,49%, згідно з даними порталу GoldPrice.

Цікаво, що цієї весни у Bank of America назвали золото хорошим захисним активом в умовах високої інфляції. Виділив дорогоцінний метал і автор книги "Багатий тато. Бідний тато" Роберт Кійосакі. На його думку, золото – це оптимальна опція у турбулентні періоди.