Які світові ціни на дорогоцінні метали
Протягом четверга, 19 червня, ціни на золото практично не змінилися, тоді як платина знизилася після досягнення найвищого рівня з вересня 2014 року. Спотове золото впало на 0,1% до 3 365,79 долара, а ф'ючерси до – 3 382,80 долара (падіння на 07%), пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Серед інших металів платина втратила 3,7% – 1 269,30 долара після зростання до найвищого рівня з вересня 2014 року. Паладій втратив майже 1,1% (1 038,56 долара), а срібло подешевшало на 1,4% до 36,21 долара за унцію.
Ціни на золото від НБУ
Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:
- Банківський метал: 4 480,45 гривні за грам.
- Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 467,01 гривні за грам.
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 435,65 гривні за грам.
Середня ціна на золоті вироби в ломбардах України
Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами:
- 375 проба: 1 683,20 гривні за грам;
- 500 проба: 2 253,25 гривні за грам;
- 583 проба: 2 689,16 гривні за грам;
- 585 проба: 2 693,83 гривні за грам;
- 750 проба: 3 472,16 гривні за грам;
- 900 проба: 4 108,50 гривні за грам;
- 916 проба: 4 172,66 гривні за грам;
- 999 проба (банківські злитки): 4 300,00 гривень за грам.