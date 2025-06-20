Які світові ціни на дорогоцінні метали

Протягом четверга, 19 червня, ціни на золото практично не змінилися, тоді як платина знизилася після досягнення найвищого рівня з вересня 2014 року. Спотове золото впало на 0,1% до 3 365,79 долара, а ф'ючерси до – 3 382,80 долара (падіння на 07%), пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Серед інших металів платина втратила 3,7% – 1 269,30 долара після зростання до найвищого рівня з вересня 2014 року. Паладій втратив майже 1,1% (1 038,56 долара), а срібло подешевшало на 1,4% до 36,21 долара за унцію.

Ціни на золото від НБУ

Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 480,45 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 467,01 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 435,65 гривні за грам.

Середня ціна на золоті вироби в ломбардах України

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами: