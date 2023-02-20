Кійосакі перш за все повідомив, що інвестування в акції, облігації, взаємні фонди та ETF – ризиковий варіант. Ба більше, він додав, що на фоні нестабільних часів це стає ще більш небезпечним.

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Автор бестселера про біткойн та інші активи

Водночас Роберт Кійосакі, який написав одну із найвідоміших книг про фінанси "Багатий тато, бідний тато", назвав найбільш актуальні активи для турбулентних періодів, попри досить стрімкі цінові коливання на ринку. Йдеться про:

До теми! На момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівні 24 459 доларів за монету. Ринкова капіталізація монети становить 472,21 мільярда доларів, згідно з CoinDesk. Максимально криптовалюта коштувала майже 69 тисяч доларів.

Попередні заяви Кійосакі

У зв'язку з цим інвестор закликав свою спільноту враховувати цей аспект та діяти обережно. Нагадаємо, що Кійосакі не вперше виділяє, наприклад, біткойн та перспективи цифрової монети.

Раніше він прогнозував, що до 2025 року вартість флагмана ринку криптовалют – біткойна – досягне позначки на рівні 500 тисяч доларів за монету. Цікаво, що генеральний директор Blockstream та розробник ядра біткойна Адам Бек вважає, що біткойн має перспективу подорожчати до 10 мільйонів доларів вже у 2032 році.

Водночас інвестор наголосив, що очікує на повторення великої депресії у США. Це країна із першою економікою світу. Мовляв, американський уряд намагається врятувати ситуацію шляхом друку доларів, які не мають ніякої основи, пише "Мінфін".

Крім того, ще у 2022 році Кійосакі наголошував, що ринки демонструють далеко не найкращу динаміку. Це спонукає інвестора прогнозувати, за його словами, "найбільший крах в історії".