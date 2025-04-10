Статки найбагатших людей світу суттєво зросли

Загалом чистий капітал найбагатших людей світу за день зріс на 304 мільярди доларів. Це також найбільший приріст за день в історії індексу мільярдерів Bloomberg, пише 24 Канал.

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Мільярдери знову фіксують збільшення статків, оскільки фондові ринки позитивно відреагували на рішення президента США Дональда Трампа припинити мита для деяких торгових партнерів. Йдеться про паузу терміном на 90 днів. Зокрема, фондовий ринок США зафіксував рекордне зростання з часів Другої світової війни.

До теми! Попередній рекорд за рівнем приросту капіталу мільярдерів зафіксували у березні 2022 року. Тоді за день статки найбагатших людей світу зросли на 233 мільярди доларів, оскільки голова Федеральної резервної системи Джером Павелл уперше за багато років підвищив ставки, запевнивши інвесторів, що економіка США залишається стійкою.

Наскільки зросли статки окремих мільярдерів:

Найбільше зріс капітал Ілона Маска, який залишається найбагатшою людиною у світі. Його статки збільшилися на 36 мільярдів доларів за день.

за день. Засновник та очільник Meta Марк Цукерберг став багатшим на майже 26 мільярдів доларів.

Тоді як капітал Дженсена Хуана із Nvidia збільшилися на 15,5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що Ілон Маск та Марк Цукерберг були серед лідерів за втратами після рішення Трампа запровадити масштабні мита на імпортні товари.