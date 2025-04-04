Найбагатші люди світу втратили мільярди доларів через нові мита США

Статки 500 найбагатших людей світу за день зменшилися на понад 200 мільярдів доларів. Головна причина – це тарифи, які 2 квітня запровадив Дональд Трамп, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Рішення Трампа обвалило фондові біржі світу майже миттєво. Йдеться про американські, європейські та азійські акції. Долар також різко обвалився, зафіксувавши найбільший обвал щодо євро за 9 років. Тепер стало відомо, скільки втратили найбагатші люди світу через нові мита США.

Важливо! Одноденне зменшення статків багатіїв є четвертим за величиною за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg. Крім того, це найбільші втрати мільярдерів з піка пандемії коронавірусу.

Загалом капітали понад половини мільярдерів, які входять до індексу добробуту Bloomberg, впали в середньому на 3,3%. Найбільші втрати зафіксували лідери рейтингу найбагатших людей світу:

Марк Цукерберг з Meta втратив за день 17,9 мільярда доларів . Це приблизно 9% його статків. Акції його компанії впали в ціні на 9%. Цукерберг зафіксував найбільші втрати серед багатіїв.

Джефф Безос, який заснував Amazon, втратив 15,9 мільярда доларів . Акції корпорації зафіксували спад на ринку на рівні 9%.

. Акції корпорації зафіксували спад на ринку на рівні 9%. Найбагатша людина світу також зафіксувала серйозні втрати після запровадження нових мит. Лише у четвер Ілон Маск втратив 11 мільярдів доларів, адже акції компанії Tesla впали на 5,5% після новин про нові тарифи США.

Цікава деталь! Маск, Цукерберг та Безос відвідали інавгурацію Дональда Трампа, яка пройшла 20 січня. Кожен з них висловлював свою підтримку Трампу. Для прикладу, Цукерберг та Безос заявляли, що прагнуть співпрацювати уже з чинним президентом США, а Маск інвестував в його перемогу на виборах, щонайменше, 288 мільйонів доларів.

Цікаво, що президент США Дональд Трамп, який володіє мільярдними статками, також втрачає гроші. Станом на 4 квітня капітал Трампа зменшився на 40 мільйонів доларів до 4,6 мільярда доларів, за даними Forbes. Річ у тому, що акції Trump Media & Technology Group падають в ціні.