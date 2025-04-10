Фондовий ринок США різко зріс через Трампа

У середу, 9 квітня, президент США ухвалив рішення про призупинення дії тарифів для більшості країн світу. Ця пауза триватиме 90 днів. Це рішення спровокувало суттєве зростання на американській біржі, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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На цьому фонді Індекс S&P 500, який включає акції компаній з найбільшою капіталізацією на ринку, різко злетів в ціні. Йдеться про зростання на рівні 9,52%. Це третій найбільший приріст індексу за день з часів Другої Світової війни. Попередні два рекорди зафіксували в жовтні 2008 року.

Нагадаємо, що фондовий ринок США зафіксував рекордний обвал в історії за перші два дні торгової війни. За 3 та 4 квітня американська біржа втратила 6,6 трильйона доларів. Лише індекс S&P 500 втратив за ці дні 10% або на 5,06 трильйона доларів.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 7,87%. Цей індикатор зафіксував найбільше зростання з березня 2020 року та 6 найбільший приріст за день з часів Другої світової війни. Тоді як індекс Nasdaq Composite злетів на 12,16%. Це пікове зростання за день з січня 2001 року, а також другий найкращий день на ринку в історії індексу.