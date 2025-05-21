Найбагатші люди Британії збільшують свої капітали

У Великій Британії з 1990 року стало значно більше мільярдерів. За аналогічний період проблема нерівності серйозно поглибилася, інформує 24 Канал з посиланням на The Guardian. Це результати дослідження благодійної організації Equality Trust.

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У 1990 році у Британії було всього 15 мільярдерів. Тоді як у 2024 році в країні живе 165 осіб з мільярдними статками. В Equality Trust додали, що британські мільярдери стали "абсурдно" багатшими. Адже з 1990 року найбагатші люди країни в середньому збільшилися свої статки на понад 1000%.

Ба більше, 50 найбагатших сімей в Великій Британії володіють більшим багатством, ніж 34 мільйони осіб. Для розуміння, це половина населення країни. Понад 50% поточного багатства мільярдерів у Британії зосереджено в нерухомості, спадщині та фінансах.

Цікава деталь! У 2024 році двоє найзаможніших осіб країни володіли більшим капіталом, ніж всі мільярдери, які увійшли до рейтингу в 1990 році. У 2025 році найбагатшою людиною в Британії став бізнесмен Гопічанд Хіндуджа, за даними Sunday Times. Його капітал оцінили в 35,30 мільярда фунтів стерлінгів (46,32 мільярда доларів).

Експерти вважають, що найбагатші люди в Британії збільшують свої статки на проблемах суспільства, але паралельно завдають йому ще більше шкоди та підриваючи цілі урядів:

Декарбонізацію;

Децентралізацію багатства;

Подолання кризи з доступністю житла.

Далі – більше! В Equality Trust наголосили, що проблема надмірного багатства – це питання виживання. До того ж додають, що потрібно значно змінити економічну та політичну системи, аби покласти край існуванню мільярдерів.