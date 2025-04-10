Состояние самых богатых людей мира существенно выросло

В целом чистый капитал самых богатых людей мира за день вырос на 304 миллиарда долларов. Это также самый большой прирост за день в истории индекса миллиардеров Bloomberg, пишет 24 Канал.

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Миллиардеры снова фиксируют увеличение состояния, поскольку фондовые рынки положительно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа прекратить пошлины для некоторых торговых партнеров. Речь идет о паузе сроком на 90 дней. В частности, фондовый рынок США зафиксировал рекордный рост со времен Второй мировой войны.

К теме! Предыдущий рекорд по уровню прироста капитала миллиардеров зафиксировали в марте 2022 года. Тогда за день состояние самых богатых людей мира выросло на 233 миллиарда долларов, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл впервые за много лет повысил ставки, заверив инвесторов, что экономика США остается устойчивой.

Насколько выросло состояние отдельных миллиардеров:

Больше всего вырос капитал Илона Маска, который остается самым богатым человеком в мире. Его состояние увеличилось на 36 миллиардов долларов за день.

за день. Основатель и глава Meta Марк Цукерберг стал богаче почти на 26 миллиардов долларов.

Тогда как капитал Дженсена Хуана с Nvidia увеличились на 15,5 миллиарда долларов.

Напомним, что, что Илон Маск и Марк Цукерберг были среди лидеров по потерям после решения Трампа ввести масштабные пошлины на импортные товары.