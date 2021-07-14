Найбагатші та найвидатніші інвестори сучасності використовують різні методи роботи на фінансових ринках. Спільне у них лише одне – вони всі досягли успіху. Важливо Акцент на майбутнє: ресурси, які формують принципи правильного розпоряджання грошима

Секрети Баффета

Воррен Баффет є одним з найбагатших людей у світі. Журнал Forbes оцінює його статки у 101 мільярд доларів. У чому ж секрет успіху іменитого інвестора? У своїй роботі на ринку він керується виключно принципами фундаментального аналізу та вибирає торгові інструменти, виходячи з фінансових показників компанії. Мільярдер не звертає увагу на графіки та інші дані теханалізу. Ще один важливий принцип роботи Баффета – це диверсифікація інвестиційного портфеля. Він також переконаний, що краще здійснювати довгострокові інвестиції – як мінімум на 10 років. Часто він купує акції "нестабільних, але перспективних компаній" і любить купувати цінні папери в самий розпал економічних криз. Однією з найуспішніших інвестицій Баффета стало вкладення грошей в акції міжнародного рейтингового агентства Moody's, які за час перебування в інвестпортфелі Баффета виросли в ціні майже у 32 рази. Акції газети Washington Post – це ще один приклад вдалих інвестицій. Баффет придбав ці активи за низькою ціною, а під час кризи вони принесли інвестору 7 мільйонів доларів за рік.

Рефлексія та інтуїція

Ім'я Джорджа Сороса добре відоме навіть непрофесіоналам. У 1992 році Сорос зробив ставку проти рішення уряду Великої Британії підвищити процентні ставки. Це знецінило британський фунт і принесло Соросу 1 мільярд доларів. У результаті цієї угоди він отримав прізвисько "людина, яка довела до банкрутства Банк Англії".

Наріжним каменем його інвестиційної стратегії є теорія "рефлексивності". Це унікальний метод оцінки фінансових інструментів, який заснований на визначенні того, як інші учасники ринку оцінюють активи. Сорос використовує рефлексивність, зокрема, для передбачення появи "бульбашок" на ринку. Для того, щоб прогнозувати напрямок руху котирувань мільярдер використовує науковий метод, в основі якого лежить аналіз поточних ринкових даних. Ще один важливий принцип Сороса – прислуховуватися до своєї інтуїції під час ухвалення інвестиційних рішень.

Стратегії відомих та успішних інвесторів / Фото Unsplash

Технічний аналіз – шлях до успіху

Ще одним успішним трейдером є Джон Боллінгер. В основі його роботи на ринку лежить довіра до даних технічного аналізу. Саме він заклав основні принципи використання цього методу. Боллінгер розробив власну теорію інвестування, яка згодом отримала назву "раціональний аналіз".

Інвестор створив технічний інструмент для аналізу і прогнозування ринку. Йдеться про "канал Боллінгера". Це стало його візитною карткою. Пізніше Боллінгер очолив власний інвестиційний фонд. У 1996 році його аналітику почали публікувати. Саме його роботи стали першим онлайн-проєктом з аналізу фінансових ринків.

Інноваційні методи

Знаменитий американський трейдер Ларрі Вільямс також не нехтував інструментами технічного аналізу. Проте, у фінансовому світі він прославився, як інвестор-новатор, оскільки Вільямс мав досить оригінальне бачення традиційних активів. Крім того, він створив чимало технічних індикаторів:

Ultimate Oscillator,

індекси COT,

прогнози циклів тощо.

Наприкінці 80-х років минулого століття Вільямс виграв чемпіонат світу з торгівлі ф'ючерсами, отримавши відразу 1,1 мільйона доларів. Його стартовий капітал складав 10 тисяч доларів. Під час протистояння інвесторів Вільямс використовував інноваційні методи торгівлі ф'ючерсами.

Як думають успішні інвестори?: дивіться відео

Як використати досвід відомих інвесторів та почати заробляти

Сьогодні кожен може приєднатися до успішних інвесторів та почати вкладати кошти у фінансові ринки. Можливо вам і не вдасться повторити успіх трейдерів, які стали всесвітньо відомими мільярдерами, однак завдяки інвестиціям кожен має шанс наблизитися до фінансової незалежності. Почати заробляти на фінансових ринках просто. Для цього достатньо правильно вибрати компанію, яка стане вашим провідником у світі фінансів. Одна з кращих – Forex Club. Цікаво Криптогаманець на 26 мільйонів доларів "ожив" після 10-річного сну: до чого тут творець біткойна

Ця компанія надає початківцям та досвідченим трейдерам можливість заробляти на фінансових ринках. З 1997 року Forex Club допомагає своїм клієнтам заробляти на різноманітних активах:

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