Самые богатые и самые выдающиеся инвесторы современности используют различные методы работы на финансовых рынках. Общее у них только одно – они все преуспели в жизни. Важно Акцент на будущее: ресурсы, которые формируют принципы правильного распоряжения деньгами

Секреты Баффета

Уоррен Баффет является одним из богатейших людей в мире. Журнал Forbes оценивает его капитал в 101 миллиард долларов. В чем же секрет успеха именитого инвестора? В своей работе на рынке он руководствуется исключительно принципами фундаментального анализа и выбирает торговые инструменты, исходя из финансовых показателей компании. Миллиардер не обращает внимание на графики и другие данные теханализа. Еще один важный принцип работы Баффета – это диверсификация инвестиционного портфеля. Он также убежден, что лучше осуществлять долгосрочные инвестиции – как минимум на 10 лет . Часто он покупает акции "нестабильных, но перспективных компаний" и любит покупать ценные бумаги в самый разгар экономических кризисов. Одной из самых успешных инвестиций Баффета стало вложение денег в акции международного рейтингового агентства Moody's, которые за время пребывания в инвестпортфеле Баффета выросли в цене почти в 32 раза. Акции газеты Washington Post – это еще один пример удачных инвестиций. Баффет приобрел эти активы по низкой цене, а во время кризиса они принесли инвестору 7 миллионов долларов в год.

Рефлексия и интуиция

Имя Джорджа Сороса хорошо известно даже непрофессионалам. В 1992 году Сорос сделал ставку против решения правительства Великобритании повысить процентные ставки. Это обесценило британский фунт и принесло Соросу 1 миллиард долларов. В результате этой сделки он получил прозвище "человек, который довел до банкротства Банк Англии".

Краеугольным камнем его инвестиционной стратегии является теория "рефлексивности" . Это уникальный метод оценки финансовых инструментов, который основан на определении того, как другие участники рынка оценивают активы. Сорос использует рефлексивность, в частности, для предсказания появления "пузырей" на рынке . Для того, чтобы прогнозировать направление движения котировок, миллиардер использует научный метод, в основе которого лежит анализ текущих рыночных данных. Еще один важный принцип Сороса – прислушиваться к своей интуиции при принятии инвестиционных решений.

Стратегии известных и успешных инвесторов / Фото Unsplash

Технический анализ – путь к успеху

Еще одним успешным трейдером является Джон Боллинджер . В основе его работы на рынке лежит доверие к данным технического анализа. Именно он заложил основные принципы использования этого метода. Боллинджер разработал собственную теорию инвестирования, которая впоследствии получила название "рациональный анализ".

Инвестор создал технический инструмент для анализа и прогнозирования рынка. Речь идет о "канале Боллинджер​а " . Это стало его визитной карточкой. Позже Боллинджер возглавил собственный инвестиционный фонд. В 1996 году его аналитику начали публиковать. Именно его работы стали первым онлайн-проектом по анализу финансовых рынков.

Инновационные методы

Знаменитый американский трейдер Ларри Вильямс также не пренебрегал инструментами технического анализа. Однако, в финансовом мире он прославился, как инвестор-новатор, поскольку Уильямс имел достаточно оригинальное видение традиционных активов. Кроме того, он создал немало технических индикаторов:

окончательный Oscillator ,

Oscillator индексы COT,

прогнозы циклов и тому подобное.

В конце 80-х годов прошлого века Уильямс выиграл чемпионат мира по торговле фьючерсами, получив сразу 1,1 миллиона долларов. Его стартовый капитал составлял 10 тысяч долларов . Во время противостояния инвесторов Уильямс использовал инновационные методы торговли фьючерсами.

Как думают успешные инвесторы?: смотрите видео

Как использовать опыт известных инвесторов и начать зарабатывать

Сегодня каждый может присоединиться к успешным инвесторам и начать вкладывать средства в финансовые рынки. Возможно вам и не удастся повторить успех трейдеров, которые стали всемирно известными миллиардерами, однако благодаря инвестициям каждый имеет шанс приблизиться к финансовой независимости. Начать зарабатывать на финансовых рынках просто. Для этого достаточно правильно выбрать компанию, которая станет вашим проводником в мире финансов. Одна из лучших – Forex Club . Интересно Криптокошелёк на 26 миллионов долларов "ожил" после 10-летнего сна: при чем здесь создатель биткоина

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