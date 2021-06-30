На щастя, сьогодні немає жодних проблем з матеріалами та інформацією, яка необхідна для опанування мистецтва фінансової грамотності.

Варте уваги Жодних секретів: головні правила жінок-інвесторів на фінансових ринках

Хороші книги

Найкращі вчителі – це чужі помилки. У майбутньому цей досвід можна використати на свою користь. Хорошим помічником для тих, хто хоче засвоїти ключові принципи фінансової грамотності та розібратися у темі інвестицій, може стати книга Роберта Кійосакі "Керівництво багатого тата по інвестуванню". Автор розповідає про головні відмінності сприйняття світу багатої та бідної людина. Кійосакі приділяє велику увагу нюансам психології та філософії. Ще одна перевага книги – відсутність складних термінів. Тож, вона цілком підходить для новачків, які лише починають розбиратися у сфері фінансів.

Книги Бенджаміна Грема "Розумний інвестор" та Джона Богля "Керівництво розумного інвестора" теж стануть у пригоді інвестору. Вони допоможуть новачкам навчитися управляти своїми коштами та осягнути основи фінансової грамотності.

Просто про складне

Художні фільми – ще один провідник у світ фінансів та інвестицій. На цю тему було знято безліч фільмів та серіалів. Ці стрічки можуть навчити грамотно розпоряджатися своїми фінансами, заробляти на фінансових ринках, правилам виживання у світі великих грошей. Особливе місце у цьому списку займає документальний серіал 2006 року " Воїни з Волл-стріт". Головні герої серіалу – це трейдери з Волл-стріт, які укладають успішні угоди. Ця історія дає можливість дізнатися більше про людей, які за один день можуть заробити на біржі величезні суми.

"Воїни з Волл-стріт": дивитися відео

Фільм " Гра на пониження" варто обрати тим, хто хоче заповнити прогалини в знаннях про сферу фінансів. Стрічка розповідає про економічну кризу 2008 року і про те, як фінансово грамотні люди змогли використати цю ситуацію та заробити.

"Гра на пониження": дивитися відео

Сучасні технології

Покращити навички в інвестуванні, поєднати теорію та практику трейдер може з допомогою торгової платформи Libertex від Forex Сlub. Компанія пропонує клієнту короткий курс відео, в ході якого новачки зможуть опанувати основи роботи на фінансовому ринку. Після вивчення теорії в Libertex можна удосконалити свої нові навички на безплатному демо-рахунку, на який вже зараховано 50 тисяч віртуальних доларів. Після цього з легкістю одного кліку інвестор зможе почати працювати з реальним рахунком та заробляти справжні гроші.