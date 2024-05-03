Нацбанк заборонив ломбардам приймати товари, які можуть використати для військових цілей

У п'ятницю, 3 травня, Нацбанк оприлюднив нову заборону для банків та небанківських установ. У центрі уваги товари, які можуть бути використані у військових цілях.

В Україні раніше виявляли випадки здачі в ломбард товарів військового призначення. Регулятор вніс необхідні зміни до постанов №51 та №53, які набирають чинності з 04 травня 2024 року.

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Нова заборона Нацбанку

НБУ вказав, що банки та небанківські установи (кредитні спілки, ломбарди) більше не можуть приймати у вигляді застави у фізичних осіб товари, які можуть у майбутньому використати у військових цілях.

Додають, що йдеться про товари, які також включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами).

Для прикладу, це можуть бути такі товари:

безпілотні літальні апарати (БПЛА);

прилади нічного бачення;

тепловізори тощо.

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Нагадаємо, що НБУ раніше пояснив, як будуть працювати банки та СЕП під час травневих свят у 2024 році. Йдеться про такі дати: День праці (1 травня), Великдень (5 травня), День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років (8 травня).