Глава Raiffeisen Bank International (далі RBI) Йоханн Штробль заявив, що вони радикально активізували процес виходу з Росії у третьому кварталі 2024 року (липень – вересень). Мовляв, група уже працює над продажем Райффайзенбанку.

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Який план виходу має Raiffeisen Bank з Росії

Штробль додав, що новий план виходу австрійського кредитора з Росії розробляли згідно з вимогами Європейського центрального банку. У RBI вважають, що продаж бізнесу на ринку агресора – це найшвидшим та найпрозорішим способом його покинути.

Глава групи також заявив, що у банку акуратно та без поспіху підійшли до скорочення бізнесу у Росії, аби зберегти цінність активу та можливість його продажу.

Йоханн Штробль повідомив ще такі деталі плану виходу RBI з Росії:

Інтерес до купівлі банку проявили як російські, так й іноземні партнери. Кредитор отримав багато пропозицій за останні два роки.

За його словами, деякі особи, які претендують на актив перебувають під санкціями Заходу.

Штробль також заявив, що уже влітку російська "дочка" австрійського банку планує повністю зупинити кредитування, за кількома винятками. Він пояснив, що кредитор буде чекати погашення уже виданих позик.

Нагадаємо, що австрійська влада закликає RBI відмовитися від угоди на 1,5 мільярда євро з російським олігархом Олегом Дерипаскою. У Відні занепокоєні через реакцію США, оскільки бізнесмен з оточення Путіна уже роками живе під американськими санкціями.