В Україні раніше виявляли випадки здачі в ломбард товарів військового призначення. Регулятор вніс необхідні зміни до постанов №51 та №53, які набирають чинності з 04 травня 2024 року.
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Нова заборона Нацбанку
НБУ вказав, що банки та небанківські установи (кредитні спілки, ломбарди) більше не можуть приймати у вигляді застави у фізичних осіб товари, які можуть у майбутньому використати у військових цілях.
Додають, що йдеться про товари, які також включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами).
Для прикладу, це можуть бути такі товари:
- безпілотні літальні апарати (БПЛА);
- прилади нічного бачення;
- тепловізори тощо.
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- Нагадаємо, що НБУ раніше пояснив, як будуть працювати банки та СЕП під час травневих свят у 2024 році. Йдеться про такі дати: День праці (1 травня), Великдень (5 травня), День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років (8 травня).
- У США продадуть ще один збанкрутілий банк. Відповідний дозвіл надав регулятор. Йдеться Republic First Bancorp. Цікаво, що за останні два роки у США зазнали краху 4 регіональних банки.