В Украине ранее выявляли случаи сдачи в ломбард товаров военного назначения. Регулятор внес необходимые изменения в постановления №51 и №53, которые вступают в силу с 04 мая 2024 года.
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Новый запрет Нацбанка
НБУ указал, что банки и небанковские учреждения (кредитные союзы, ломбарды) больше не могут принимать в виде залога у физических лиц товары, которые могут в будущем использовать в военных целях.
Добавляют, что речь идет о товарах, которые также включены в Единый список товаров двойного использования в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 года № 86 (с изменениями).
Для примера, это могут быть такие товары:
- беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
- приборы ночного видения;
- тепловизоры и тому подобное.
Больше новостей о банковском секторе:
- Напомним, что НБУ ранее объяснил, как будут работать банки и СЭП во время майских праздников в 2024 году. Речь идет о таких датах: День труда (1 мая), Пасха (5 мая), День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов (8 мая).
- В США продадут еще один обанкротившийся банк. Соответствующее разрешение предоставил регулятор. Речь идет Republic First Bancorp. Интересно, что за последние два года в США потерпели крах 4 региональных банка.