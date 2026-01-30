Що відомо про нове рішення США, щодо нафти з Венесуели?

Адміністрація Трампа узгодила пом'якшення санкцій проти венесуельської нафтової промисловості, повідомляє Reuters.

Цей крок Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США дозволяє американським компаніям купувати, продавати, транспортувати, зберігати та переробляти венесуельську сиру нафту, але не скасовує чинні санкції США щодо видобутку,

– вказує видання.

Тобто, американські компанії тепер зможуть:

працювати з державною PDVSA;

а також з урядом Венесуели на умовах широкої ліцензії.

Разом з цим, діятиме і низка заборон:

забороняється здійснювати розрахунок золотом, а також – криптою;

укладати угоди з російськими, іранськими, кубинськими та північнокорейськими компаніями;

також заборонено проводити операції з суднами та організаціями, що контролюються цим державами.

Своєю чергою, уряд Венесуели ухвалив реформу основного нафтового закону. Ці зміни нададуть більше свободи приватним виробникам, повідомляє Reuters.

Запропонована масштабна реформа законодавства Венесуели про вуглеводні дозволить іноземним та місцевим компаніям самостійно експлуатувати нафтові родовища за новою контрактною моделлю, комерціалізувати видобуток та отримувати виручку від продажу, навіть якщо вони виступатимуть як міноритарні партнери державної компанії PDVSA,

– повідомляє видання.

Як США впливають на нафтову промисловість Венесуели?