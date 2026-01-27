Яку заяву зробила Делсі Родрігес?

Стало відомо, що Делсі Родрігес звернулася до працівників нафтової промисловості штату Ансоатегі, повідомляє Bloomberg.

Делсі Родрігес Виконувачка обов'язків президента Венесуели Досить наказів Вашингтона венесуельським політикам, нехай венесуельська політика вирішує наші розбіжності та конфлікти. Досить втручання іноземних держав.

Зауважимо, що Делсі разом із братом Хорхе Родрігесом – головою Національних зборів наразі посилюють риторику, щодо необхідності зменшити вплив США. Наразі представники венесуельського уряду намагаються знайти баланс у співпраці з адміністрацією Трампа.

Родрігес провели зустріч з працівниками Petróleos de Venezuela на НПЗ в Пуерто-Ла-Крус. Це сталося після того, як прозвучала критика, щодо реформ.

Нагадаємо, раніше нафтовий сектор Венесуели контролювався саме урядом. Проте зараз США прагнуть ліквідувати державну монополію та дозволити приватним компаніям виробляти, продавати сиру нафту.

Незважаючи на риторику Родрігес, її уряд продовжує заспокоювати Вашингтон, зокрема звільняючи десятки політичних в'язнів у рамках ширшого процесу, який розпочався 8 січня після арешту Ніколаса Мадуро,

Як відомо уже зараз, звільнено було 229 політичних в'язнів. Проте є ще сотні людей, які досі перебувають за ґратами, повідомляє DW.

Що відомо про реалізацію венесуельської нафти урядом США?