Что известно о новом решении США, относительно нефти из Венесуэлы?

Администрация Трампа согласовала смягчение санкций против венесуэльской нефтяной промышленности, сообщает Reuters.

Читайте также Какие периоды засчитывают в стаж в 2026 году и как это влияет на размер пенсии

Этот шаг Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США позволяет американским компаниям покупать, продавать, транспортировать, хранить и перерабатывать венесуэльскую сырую нефть, но не отменяет действующие санкции США по добыче,

– указывает издание.

То есть, американские компании теперь смогут:

работать с государственной PDVSA;

а также с правительством Венесуэлы на условиях широкой лицензии.

Вместе с этим, будет действовать и ряд запретов:

запрещается осуществлять расчет золотом, а также – криптой;

заключать сделки с российскими, иранскими, кубинскими и северокорейскими компаниями;

также запрещено проводить операции с судами и организациями, контролируемыми этим государствами.

В свою очередь, правительство Венесуэлы приняло реформу основного нефтяного закона. Эти изменения предоставят больше свободы частным производителям, сообщает Reuters.

Предложенная масштабная реформа законодательства Венесуэлы об углеводородах позволит иностранным и местным компаниям самостоятельно эксплуатировать нефтяные месторождения по новой контрактной модели, коммерциализировать добычу и получать выручку от продажи, даже если они будут выступать как миноритарные партнеры государственной компании PDVSA,

– сообщает издание.

Как США влияют на нефтяную промышленность Венесуэлы?