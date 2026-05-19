Яка ситуація з запасами нафти в США?

Як показує статистика, загальний обсяг екстрених запасів уряду США – орієнтовно 374 мільйонів барелів, повідомляє Reuters.

Читайте також Відбулася ескалація конфлікту на Близькому Сході: як злетіли ціни на нафту тепер

Для розуміння, це найнижчий показник з липня 2024 року. Відомо, що адміністрація Трампа планує вивільнити 172 мільйони барелів з резерву. Це відбуватиметься в рамках глобальної угоди щодо заспокоєння нафтових ринків.

У квітні Міністерство енергетики запропонувало близько 92,5 мільйона барелів солодкої та кислої сирої нафти з чотирьох різних сховищ уздовж узбережжя Техасу та Луїзіани. Минулого тижня було надано близько 53,33 мільйона барелів, що є найбільшим показником цього року,

– йдеться у повідомленні.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Наразі ситуація у нафтовому секторі надзвичайно складна. Зокрема, вартість нафти стрімко полетіла вгору. Як показують дані видання Trading Economics, ціни на марки Brent та WTI зараз:

Нафта марки Brent сьогодні має ціну – 110,47 долара за барель.

Американська нафта WTI – 103,43 долара за барель

Вартість нафти продовжує зростати. Цьому сприяє те, що Ормузька протока залишається закритою. А це надзвичайно важливий шлях для транспортування енергоносіїв. Саме ним проходила п'ята частина світових нафти та газу.

Яка наразі ситуація з запасами нафти?

Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол продовжує наполягати на ускладненні ситуації. Зокрема, він вказує, що комерційних запасів нафти вистачить ненадовго: "на кілька тижнів, але ми повинні пам'ятати про те, що вони швидко скорочуються", повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Світові запаси нафти рекордно падали у березні та квітні. Загалом вони впали на 246 мільйонів барелів, свідчать дані МЕА.

Що відбувається на Близькому Сході?