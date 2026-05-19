Яка ситуація з запасами нафти в США?
Як показує статистика, загальний обсяг екстрених запасів уряду США – орієнтовно 374 мільйонів барелів, повідомляє Reuters.
Читайте також Відбулася ескалація конфлікту на Близькому Сході: як злетіли ціни на нафту тепер
Для розуміння, це найнижчий показник з липня 2024 року. Відомо, що адміністрація Трампа планує вивільнити 172 мільйони барелів з резерву. Це відбуватиметься в рамках глобальної угоди щодо заспокоєння нафтових ринків.
У квітні Міністерство енергетики запропонувало близько 92,5 мільйона барелів солодкої та кислої сирої нафти з чотирьох різних сховищ уздовж узбережжя Техасу та Луїзіани. Минулого тижня було надано близько 53,33 мільйона барелів, що є найбільшим показником цього року,
– йдеться у повідомленні.
Наразі ситуація у нафтовому секторі надзвичайно складна. Зокрема, вартість нафти стрімко полетіла вгору. Як показують дані видання Trading Economics, ціни на марки Brent та WTI зараз:
- Нафта марки Brent сьогодні має ціну – 110,47 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 103,43 долара за барель
Вартість нафти продовжує зростати. Цьому сприяє те, що Ормузька протока залишається закритою. А це надзвичайно важливий шлях для транспортування енергоносіїв. Саме ним проходила п'ята частина світових нафти та газу.
Яка наразі ситуація з запасами нафти?
Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол продовжує наполягати на ускладненні ситуації. Зокрема, він вказує, що комерційних запасів нафти вистачить ненадовго: "на кілька тижнів, але ми повинні пам'ятати про те, що вони швидко скорочуються", повідомляє Reuters.
Зверніть увагу! Світові запаси нафти рекордно падали у березні та квітні. Загалом вони впали на 246 мільйонів барелів, свідчать дані МЕА.
Що відбувається на Близькому Сході?
Покращення у нафтовій галузі не настане поки триває війна на Близькому Сході. А наразі цей конфлікт лише загострюється. Зокрема, Трамп планує розглянути можливість нових ударів по Ірану. Щобільше, американський президент вже звернувся до Тегерану з новими погрозами.
Іран не готовий відступати. Ринок сподівався, що ситуація на Близькому Сході зміниться після зустрічі Трампа та Сі на минулому тижні. Проте поки що зрушень немає.