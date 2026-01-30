Які періоди зараховують до страхового стажу?

Мова лише про проміжки часу, за які був сплачений єдиний соціальний внесок, про що нагадали у Пенсійному фонді.

До років, коли за працівника не сплачували єдиний соціальний внесок, можуть входити:

роботи без офіційного оформлення;

цивільно-правові договори до 2016 року, коли внески не перераховувалися;

навчання у вишах та коледжах після 2004 року;

роботи до 2004 року, якщо про неї немає запису в трудовій книжці.

Зверніть увагу! Якщо людина не сплачувала ЄСВ багато років, то ці роки не зарахують до стажу. Відповідно, їх може не вистачити для призначення пенсії.

На вебпорталі Пенсійного фонду України страховий стаж розраховується з 1 січня 2004 року. До цього стаж був трудовим. Про це повідомили у Дії.

Трудовий стаж, отриманий до 2004 року, повністю зараховується в загальний страховий стаж працівника.

Якщо трудова діяльність почалася до 2004 року, то можна самостійно додати відповідну інформацію, надіславши скан-копії документів.

Що ще слід знати про стаж?