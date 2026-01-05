Потрібно все: Трамп вказав, що необхідно зробити з ресурсами Венесуели
- Трамп вимагає від віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес надати повний доступ до ресурсів країни.
- Трамп погрожує жорсткими діями, якщо Родрігес не погодиться на співпрацю, зазначаючи, що наслідки для неї можуть бути серйознішими, ніж для Мадуро.
Американські сили захопили венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Після цього, обов'язки лідера країни почала виконувати віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес. До неї звернувся Трамп.
Що Трамп хоче робити з ресурсами Венесуели?
Зараз Трамп вимагає від Родрігес повний доступ до венесуельських ресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Читайте також Однакова назва, а різниця суттєва: які ключові відмінності між доларами Канади та США
Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та інших ресурсів їхньої країни, які дозволять нам відбудувати їхню країну.
Зауважимо, що раніше Трамп уже погрожував Родрігес. Американський президент пообіцяв жорсткі дії, якщо венесуельська віцепрезидентка не погодиться співпрацювати, повідомляє The Atlantic.
Якщо вона (24 Канал – Родрігес) не зробить те, що потрібно, вона заплатить дуже високу ціну, ймовірно, вищу, ніж Мадуро,
– сказав Трамп.
Що відомо про захоплення Мадуро силами США?
В суботу 3 січня американські сили захопили президента Венесуели та його дружину. Згодом подружжя вивезли з країни. ЗМІ повідомили, що лідер Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес перебували на базі ВПС США Stewart у Нью-Йорку.
За словами Трампа, Мадуро має відповідати перед судом, зокрема, за наркоторгівлю. Наразі венесуельський президент продовжує перебувати під наглядом американських сил в США.
Разом з цим, Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення щодо тимчасового лідера. На час відсутності Мадуро ним стала – віцепрезидентка Делсі Родрігес.