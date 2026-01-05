Як змінилась ситуація з доларом через дії Трампа, відносно Мадуро?

Потрібно розуміти, що дії США призвели до зростання геополітичних ризиків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як відомо зараз, індекс спотового долара Bloomberg зріс на 0,3%. Це найвищий рівень з 22 грудня.

Разом з цим:

  • дохідність бенчмарк-облігацій США впала на 1 базисний пункт;
  • євро знизився – на 0,3%;
  • песо – на 0,7%.

Трейдери тяжіють до долара, оскільки вирують питання щодо того, що далі чекає на Венесуелу після того, як США захопили Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує "керувати" південноамериканською країною,
– наголошує видання.

На долар на цьому тижні вплинуть і інші фактори, у тому числі, публікація низки звітів у США. Зокрема, йдеться про інформацію, щодо інфляції та кількості робочих місць.

Цікаво! Аналітик Oversea-Chinese Banking у Сінгапурі Крістофер Вонг каже, що теперішні тенденції вказують на швидке закриття ситуації в Венесуелі. Тобто, очікувати на довготривалий військовий конфлікт не варто.

Індекс спотового долара Bloomberg наразі – 1 207,32 пункту, повідомляє видання.


Який індекс спотового долара Bloomberg / Інфографіка Bloomberg

Зауважимо, що індекс спотового долара Bloomberg показує вартість долара, відносно 10 основних валют. Цей показник також демонструє силу американської валюти на ринку.

Що відомо про захоплення американцями Мадуро?

  • Сили США захопили президента Венесуели та його дружину 3 січня 2026 року. Цю операцію провів у Каракасі елітний підрозділ "Дельта".

  • Згодом президента Венесуели доставили в США. Уже на американській території венесуельського лідера звинуватили у низці злочинів, зокрема, наркоторгівлі.

  • Багато хто уже назвав такі дії США кульмінацією тиску на режим, що панував у Венесуелі. Очікується, що незабаром Мадуро відповідатиме перед судом.