Что Трамп хочет делать с ресурсами Венесуэлы?
Сейчас Трамп требует от Родригес полный доступ к венесуэльским ресурсам, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Читайте также Одинаковое название, а разница существенная: какие ключевые различия между долларами Канады и США
Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам их страны, которые позволят нам отстроить их страну.
Заметим, что ранее Трамп уже угрожал Родригес. Американский президент пообещал жесткие действия, если венесуэльская вице-президент не согласится сотрудничать, сообщает The Atlantic.
Если она (24 Канал – Родригес) не сделает то, что нужно, она заплатит очень высокую цену, вероятно, выше, чем Мадуро,
– сказал Трамп.
Что известно о захвате Мадуро силами США?
В субботу 3 января американские силы захватили президента Венесуэлы и его жену. Впоследствии супругов вывезли из страны. СМИ сообщили, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес находились на базе ВВС США Stewart в Нью-Йорке.
По словам Трампа, Мадуро должен отвечать перед судом, в частности, за наркоторговлю. Сейчас венесуэльский президент продолжает находиться под наблюдением американских сил в США.
Вместе с этим, Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение о временном лидере. На время отсутствия Мадуро им стала – вице-президентка Делси Родригес.