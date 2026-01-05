Что Трамп хочет делать с ресурсами Венесуэлы?

Сейчас Трамп требует от Родригес полный доступ к венесуэльским ресурсам, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам их страны, которые позволят нам отстроить их страну.

Заметим, что ранее Трамп уже угрожал Родригес. Американский президент пообещал жесткие действия, если венесуэльская вице-президент не согласится сотрудничать, сообщает The Atlantic.

Если она (24 Канал – Родригес) не сделает то, что нужно, она заплатит очень высокую цену, вероятно, выше, чем Мадуро,

– сказал Трамп.

Что известно о захвате Мадуро силами США?