Що Трамп хоче робити з ресурсами Венесуели?

Зараз Трамп вимагає від Родрігес повний доступ до венесуельських ресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та інших ресурсів їхньої країни, які дозволять нам відбудувати їхню країну.

Зауважимо, що раніше Трамп уже погрожував Родрігес. Американський президент пообіцяв жорсткі дії, якщо венесуельська віцепрезидентка не погодиться співпрацювати, повідомляє The Atlantic.

Якщо вона (24 Канал – Родрігес) не зробить те, що потрібно, вона заплатить дуже високу ціну, ймовірно, вищу, ніж Мадуро,

– сказав Трамп.

Що відомо про захоплення Мадуро силами США?