Як візуально відрізняються долари США та Канади?

Долар США

Наприклад при підсвічуванні американської банкноти проти світла видно слабкий портрет, який відповідає головному зображенню на купюрі, передає 24 Канал з посиланням на U.S. Currency Education Program.

Крім того, у доларові купюри вшита сек'юріті-нитка з написом і кодом номіналу, а під ультрафіолетом світиться в різних кольорах залежно від номіналу.

Також на нових 100 доларах є синя тривимірна стрічка, з якої зображення переміщується при нахилі. Загалом у частині банкнот при нахилі змінюється колір, як-от цифра на нижньому правому куті.

Канадські долари

На відміну від паперових банкнот США канадські банкноти виготовлені з полімеру. На дотик матеріал відрізняється від паперу, зазначають у Банку Канади.

На банкнотах ще й відчутний рельєфний надпис чорнилом на портреті, слові "Канада" та великому числі внизу. Крім того, візерунки на банкнотах рухаються. Наприклад на 10 доларах візерунок у вигляді орлиного пера змінюється від золотого до зеленого.

Не забувайте, що у полімерних вікнах/голограмах є скриті номери, що збігаються з номіналом, видимі при підсвітці.

Які курси доларів зараз?

За даними "Мінфіну", станом на 3 січня 2026 року, 1 долар США – це 1,41 канадського долара, за середнім банківським курсом. Тобто за 100 доларів США при обміні можна буде отримати 141 канадський долар.

Натомість за 1 канадський долар можна отримати 0,66 долара США, тобто за 100 канадських доларів – 66 доларів США.

Курс в обмінниках трішки відрізняється: 1 долар США – це 1,37 канадського долара, а 100 доларів США – 137,5 канадського долара. А от 1 канадський долар – це 0,71 долара США, тобто 100 канадських доларів – це 71,14 долара США.

Цікаво! Загалом позначаються валюти обох країн так: долар США – USD, а канадський долар – CAD.

Скільки коштують старі долари США зараз?