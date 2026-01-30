Для чого в Росії підвищили ПДВ?

ПДВ в Росії з початку 2026 року підвищили, аби зменшити бюджетний дефіцит, повідомляє СЗРУ.

Потрібно розуміти, що наразі економічна ситуація в Росії загострюється. Зокрема, на фоні зниження нафтогазових доходів.

Як показує статистика, ситуація у цій галузі така:

У 2025 році нафтогазові доходи Росії впали на 24%, якщо порівнювати з результатами 2024 року. Така ситуація стала наслідком сукупності факторі, зокрема, введених санкцій та падіння цін на нафту на світовому ринку.

Наразі Росія вимушена робити значний дисконт на нафту. Таким чином Москва намагається втримати покупців з Індії. Знижки для них сягають 25 доларів за барель, порівняно з вартістю марки Brent, повідомляє Financial Times.

Підвищення ПДВ погіршило стан справ у багатьох секторах. Проте, імовірно, ситуація в Росії стане ще важчою, повідомляє українська розвідка.

Не встиг російський бізнес звикнути до підвищення ПДВ, як урядовці почали обговорювати введення нових податків і підвищення вже чинних, щоб урятувати бюджет від падіння нафтогазових доходів, яке на початку 2026 року різко прискорилося,

– вказала розвідка.

Як відомо, Мінфін Росії підготував проєкт указу про запровадження експортного мита на алмази. Такі зміни нібито мають підтримати вказану галузь.

На що вплине підвищення ПДВ в Росії?