Для чого в Росії підвищили ПДВ?
ПДВ в Росії з початку 2026 року підвищили, аби зменшити бюджетний дефіцит, повідомляє СЗРУ.
Потрібно розуміти, що наразі економічна ситуація в Росії загострюється. Зокрема, на фоні зниження нафтогазових доходів.
Як показує статистика, ситуація у цій галузі така:
- У 2025 році нафтогазові доходи Росії впали на 24%, якщо порівнювати з результатами 2024 року. Така ситуація стала наслідком сукупності факторі, зокрема, введених санкцій та падіння цін на нафту на світовому ринку.
- Наразі Росія вимушена робити значний дисконт на нафту. Таким чином Москва намагається втримати покупців з Індії. Знижки для них сягають 25 доларів за барель, порівняно з вартістю марки Brent, повідомляє Financial Times.
Підвищення ПДВ погіршило стан справ у багатьох секторах. Проте, імовірно, ситуація в Росії стане ще важчою, повідомляє українська розвідка.
Не встиг російський бізнес звикнути до підвищення ПДВ, як урядовці почали обговорювати введення нових податків і підвищення вже чинних, щоб урятувати бюджет від падіння нафтогазових доходів, яке на початку 2026 року різко прискорилося,
– вказала розвідка.
Як відомо, Мінфін Росії підготував проєкт указу про запровадження експортного мита на алмази. Такі зміни нібито мають підтримати вказану галузь.
На що вплине підвищення ПДВ в Росії?
Через підвищення ПДВ та обмеження доступу до "спрощенки", в Росії аналітики прогнозують закриття багатьох підприємств. Імовірно, припинять роботу до 30% компаній, які працюють у секторі малого і середнього бізнесу.
Зростання ПДВ відчутно вплинуло на вартість багатьох послуг в Росії. Наприклад, відбулося підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому на 8 – 10%.
Окрім цього, відчутно зросли тарифи логістичних компаній. Вони збільшились на 10 – 20% ще з початку 2026.