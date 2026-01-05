Хочет ли Трамп получить венесуэльскую нефть?

Трамп хочет получить доступ к ресурсам Венесуэлы. В том числе и нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Американский президент пригрозил вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес (она теперь является временным лидером страны). Трамп пообещал, что чиновницу могут ждать последствия хуже, чем для Мадуро, если она откажется работать с США.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам их страны, которые позволят нам отстроить их страну.

Как на Россию повлияет ситуация в Венесуэле?

Ситуацией в Венесуэле обеспокоена Россия. Ведь на венесуэльской территории есть значительные запасы нефти, сообщает СВРУ.

Одиозный российский олигарх Олег Дерипаска уже выразил беспокойство, по этому вопросу. В частности, по его мнению, переход венесуэльской нефти под американский контроль, станет новым вызовом для бюджета России.

Если наши американские "партнеры" доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы, под их контролем окажется более половины мировых запасов нефти,

– сказал Дерипаска.

Российский олигарх считает, что США хотят следить за ценой российской нефти. А именно тем, чтобы она не поднималась выше 50 долларов за баррель. Это угрожает российской экономике.

Для чего Трамп захватил Мадуро?