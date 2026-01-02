Які ціни на нафту сьогодні?
Вартість нафти також залежить від марки, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.
Залежно від виробника, ціна нафти сьогодні:
- Нафта марки Brent має ціну – 60,23 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 56,93 долара за барель.
- Російська Urals – 50,44 долара за барель.
Що впливає на вартість нафти 2 січня 2026?
Вартість нафти сьогодні знижується. Загалом ситуація на нафтовому ринку стабілізується у перший день торгів 2026 року, повідомляє Reuters.
Наразі ринок нафти регулюється під впливом таких факторів:
- геополітична напруженість, що виникла через російсько-українську війну;
- а також внаслідок блокади, яку здійснюють США біля Венесуели;
- удари України по російській енергетичній інфраструктурі;
- санкції, які ще в середу затвердили США проти 4 компаній та пов'язаних з ними нафтових танкерів, що, наче як працювали у нафтовому секторі Венесуели;
- напруження на Близькому Сході.
На Близькому Сході криза між виробниками ОПЕК Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо Ємену загострилася після того, як у четвер в аеропорту Адена було припинено рейси. Це сталося перед віртуальною зустріччю групи ОПЕК+, що складається з Організації країн-експортерів нафти, та її союзників,
– наголошує видання.
Нагадаємо, зустріч запланована на 4 січня. Під час неї планується ухвалити рішення, щодо подальшого видобутку ОПЕК+. Наразі трейдери передбачають паузу у збільшенні. Тобто, імовірно, рівень видобутку, який встановлює організація, не зміниться.
Цікаво! Імовірно, Китай продовжить нарощувати запаси сирої нафти в першому півріччі. Це матиме вплив на ціни.
Які фактори впливають на ринок нафти зараз?
Рівень експорту російської нафти залежить від сукупності факторів. У тому числі ударів України по НПЗ Росії. Також на російську нафту сильно впливають санкції. Нагадаємо, ще восени 2025 року США впровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойла" і "Роснефті".
США "вдарили" по ринку нафти, коли заблокували венесуельські береги. Щобільше, американські сили захопили танкер недалеко від Венесуели. Ці дії Трамп пояснив бажанням боротися із наркокартелями. Наразі американці не планують відступати, вони готуються "триматися" біля венесуельських берегів ще як мінімум декілька місяців.