Понад 200 родовищ: де в Україні найбільші запаси нафти
- Україна має понад 200 нафтових родовищ, з яких найбільші запаси зосереджені у Східному регіоні, що охоплює кілька областей.
- Івано-Франківська, Полтавська та Сумська області є лідерами за запасами нафти, однак найбільший обсяг видобутку – близько 690 тисяч тонн на рік – здійснюється на Сумщині.
Україна має власні запаси нафти, хоча вони й не є одними з найбільших у світі. Однак українські надра зберігають десятки мільйонів тонн "чорного золота".
Де є нафта в Україні?
Українська нафта розподілена між трьома великими регіонами – Східним, Західним та Південним. Проте левова частка запасів зосереджена саме на Сході, зазначає портал даних видобувної галузі України.
У Східному нафтогазовому регіоні міститься понад половина українських запасів нафти та газу у країні:
- близько 85% природного газу;
- та понад 60% нафти.
Цей регіон охоплює кілька областей:
- Дніпропетровську;
- Луганську;
- Полтавську;
- Сумську;
- Харківську;
- Чернігівську;
- та Донецьку.
Якщо ж подивитися на карту України в розрізі областей, то за лідерство саме за нафтою змагаються три регіони:
Івано-Франківщина утримує першість із часткою 19,5% (близько 15 мільйона тонн).
Полтавщина буквально "дихає у спину" з показником 18,7% (майже 15 мільйона тонн).
Сумщина замикає трійку лідерів із 17,2% (14 мільйона тонн).
Однак не скрізь великі запаси нафти означають широкий видобуток. Саме Сумщина є лідером за обсягами в цьому випадку. Попри те, що запасів у регіоні трохи менше, ніж у інших областях, видобувають тут найбільше – близько 690 тисяч тонн на рік.
Для порівняння:
на Івано-Франківщині цей показник становить 370 тисяч тонн,
на Полтавщині – 120 тисяч тонн.
Загалом в Україні налічується понад дві сотні нафтових родовищ, однак більшість із них невеликі. Значну частину взагалі класифікують як дуже дрібні.
Єдиним середнім родовищем вважається Глинсько-Розбишівське (Полтавська область), а статус невеликого має Бугруватське на Сумщині.
Важливо! Втім, українська нафта має свої особливості. За характеристиками вона важча і густіша за еталонну марку Brent.
Які запаси газу в Україні?
Запаси природного газу в Україні, за даними Finance.ua, можуть складати близько 1,3 трильйона кубометрів.
Найбільші поклади газу містяться у Харківській та Полтавській областях та є частиною Дніпровсько-Донецької западини.
- У Західному регіоні нараховують понад 90 розвіданих родовищ нафти та газу.
У Південному регіоні розвідали близько 30 родовищ нафти та газу.
Зауважте! За даними Forbes, запаси корисних копалин в Україні оцінюють у чималу суму. За підрахунками фахівців, вони коштують майже в 15 трильйонів доларів.
Де найбільше нафти у світі?
Світовим лідером за обсягами запасів нафти залишається Венесуела. За різними оцінками, у її надрах зосереджено майже чверть усіх ресурсів країн, що входять до ОПЕК. Йдеться приблизно про 303 – 304 мільярди барелів, що становить близько 18% від загальних світових запасів "чорного золота".
Друге місце у глобальному рейтингу посідає Саудівська Аравія, де підтверджені запаси оцінюють приблизно у 267 мільярдів барелів. На третій позиції розташувався Іран із резервами на рівні близько 209 мільярдів барелів.
До десятки країн із найбільшими запасами нафти у світі також входять Ірак, Канада, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Росія, США та Лівія.