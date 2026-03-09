Укр Рус
Фінанси Новини про нафту Понад 200 родовищ: де в Україні найбільші запаси нафти
9 березня, 06:00
4

Понад 200 родовищ: де в Україні найбільші запаси нафти

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Україна має понад 200 нафтових родовищ, з яких найбільші запаси зосереджені у Східному регіоні, що охоплює кілька областей.
  • Івано-Франківська, Полтавська та Сумська області є лідерами за запасами нафти, однак найбільший обсяг видобутку – близько 690 тисяч тонн на рік – здійснюється на Сумщині.

Україна має власні запаси нафти, хоча вони й не є одними з найбільших у світі. Однак українські надра зберігають десятки мільйонів тонн "чорного золота".

Де є нафта в Україні? 

Українська нафта розподілена між трьома великими регіонами – Східним, Західним та Південним. Проте левова частка запасів зосереджена саме на Сході, зазначає портал даних видобувної галузі України.

У Східному нафтогазовому регіоні міститься понад половина українських запасів нафти та газу у країні:

  • близько 85% природного газу;
  • та понад 60% нафти.

Цей регіон охоплює кілька областей:

  • Дніпропетровську;
  • Луганську;
  • Полтавську;
  • Сумську;
  • Харківську;
  • Чернігівську;
  • та Донецьку.  

Якщо ж подивитися на карту України в розрізі областей, то за лідерство саме за нафтою змагаються три регіони:

  • Івано-Франківщина утримує першість із часткою 19,5% (близько 15 мільйона тонн).

  • Полтавщина буквально "дихає у спину" з показником 18,7% (майже 15 мільйона тонн).

  • Сумщина замикає трійку лідерів із 17,2% (14 мільйона тонн).

Однак не скрізь великі запаси нафти означають широкий видобуток. Саме Сумщина є лідером за обсягами в цьому випадку. Попри те, що запасів у регіоні трохи менше, ніж у інших областях, видобувають тут найбільше – близько 690 тисяч тонн на рік

Для порівняння: 

  • на Івано-Франківщині цей показник становить 370 тисяч тонн, 

  • на Полтавщині – 120 тисяч тонн.

Загалом в Україні налічується понад дві сотні нафтових родовищ, однак більшість із них невеликі. Значну частину взагалі класифікують як дуже дрібні.

Єдиним середнім родовищем вважається Глинсько-Розбишівське (Полтавська область), а статус невеликого має Бугруватське на Сумщині.

Важливо! Втім, українська нафта має свої особливості. За характеристиками вона важча і густіша за еталонну марку Brent.

Які запаси газу в Україні? 

Запаси природного газу в Україні, за даними Finance.ua, можуть складати близько 1,3 трильйона кубометрів

Найбільші поклади газу містяться у Харківській та Полтавській областях та є частиною Дніпровсько-Донецької западини.

  • У Західному регіоні нараховують понад 90 розвіданих родовищ нафти та газу.

  • У Південному регіоні розвідали близько 30 родовищ нафти та газу.

Зауважте! За даними Forbes, запаси корисних копалин в Україні оцінюють у чималу суму. За підрахунками фахівців, вони коштують майже в 15 трильйонів доларів. 

Де найбільше нафти у світі? 

  • Світовим лідером за обсягами запасів нафти залишається Венесуела. За різними оцінками, у її надрах зосереджено майже чверть усіх ресурсів країн, що входять до ОПЕК. Йдеться приблизно про 303 – 304 мільярди барелів, що становить близько 18% від загальних світових запасів "чорного золота".

  • Друге місце у глобальному рейтингу посідає Саудівська Аравія, де підтверджені запаси оцінюють приблизно у 267 мільярдів барелів. На третій позиції розташувався Іран із резервами на рівні близько 209 мільярдів барелів.

  • До десятки країн із найбільшими запасами нафти у світі також входять Ірак, Канада, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Росія, США та Лівія. 