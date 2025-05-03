Де в Україні є нафта та газ

Корисні копалини України оцінюють майже в 15 трильйонів доларів, за даними Forbes, пише 24 Канал. Зокрема, в надрах України виявили запаси нафти та газу. Нафтова промисловість в Україні пов'язана з газовою.

Зверніть увагу Є кілька сценаріїв: які фактори будуть найбільше впливати на ринок нафти

В Україні виділяють три регіони з запасами нафти та газу. Особливе значення має Східний регіон, де зосереджено найбільше запасів і нафти, і газу. Цей регіон охоплює території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької областей. У Східному регіоні зосереджено приблизно 85% запасів газу та орієнтовно 61% запасів нафти.

Запаси нафти та газу в Україні / Скриншот з Економічної правди

До теми! Запаси природного газу в Україні можуть становити приблизно 1,3 трильйона кубометрів. Найбільші поклади газу припадають на Харківську та Полтавську області та є частиною Дніпровсько-Донецької западини, за даними Finance.ua. Додамо, що в Дніпровсько-Донецькій області виявили понад 200 розвіданих родовищ нафти та газу.

Два інших нафтогазових регіони охоплюють такі області України:

Західний регіон включає території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Закарпатської областей. Тут нараховують понад 90 розвіданих родовищ нафти та газу.

регіон включає території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Закарпатської областей. Тут нараховують понад 90 розвіданих родовищ нафти та газу. Південний регіон охоплює території Одеської, Запорізької областей, шельфи Чорного моря, Азовського моря, Криму. У регіоні є приблизно 30 розвідних родовищ нафти та газу.

Цікаво! При цьому Україна не зможе зрівнятися за запасами нафти та газу до світових лідерів. Нагадаємо, що найбільші запаси нафти у світі виявили у Венесуелі. Йдеться про понад 300 мільярдів барелів нафти. Тоді як найбільші запаси природного газу зафіксували в Росії, а це приблизно 38 трильйонів кубічних метрів, за даними OilPrice.