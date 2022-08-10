Річ у тому, що росія з початку серпня 2022 року повідомила про призупинення експорту нафти через українську систему. Йдеться про південну частину нафтопроводу "Дружба".

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Цей трубопровід має надзвичайно важливе значення для Угорщини, яка з початку повномасштабної війни відзначилася низкою скандальних заяв щодо російської агресії. Також нафту цим шляхом отримують Словаччина та Чехія.

Як це вплинуло на ринку

Згідно з джерелами видання Reuters, український оператор "Укртранснафта" не отримала платіж від російської компанії, яка має статус монополіста, "Транснефть". росіяни додають, що все через "санкції Заходу".

Нагадаємо, що кілька тижнів тому схожу історію росіяни провернули з постачанням газу. Вони заявляли про необхідність отримати турбіну від Канади для "Північного потоку 1", який важливий для Німеччини. Попри санкції Оттава передала турбіну Німеччині, тоді як у москві заявили, що встановити її неможливо саме через санкції.

До теми! Станом на 9 серпня 2022 року, на ринку нафти зафіксували зростання цін на чорне золото, але динаміка котирувань була від'ємна. Загалом прогнози експертів щодо сценаріїв розвитку подій залежать від ймовірності рецесії.

Зокрема, російська компанія заявила, що вони переказували кошти українській стороні, проте всю суму повернули через санкції Європейського Союзу проти держави-агресорки через повномасштабне вторгнення до України.

Очевидно, що ринок відреагував зростанням. Для прикладу марка нафти Brent зросла в ціні на 1,13% у ранок вівторка, досягнувши ціни на рівні 97,78 долара за барель. Тоді як американська нафта WTI подорожчала на 1,3% до 92,06 долара за барель. Зростання зафіксували після заяви російського монополіста "Транснефть". На момент створення цього матеріалу вартість нафти, згідно з Bloomberg, становить:

Brent – 96,31 долара за барель;

WTI – 90,54 долара за барель.

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