Нафта почала дешевшати. Падіння перевищило 2%. Це пов'язано з очікуванням трейдерів та інвесторів зустрічі ОПЕК+ на цих вихідних.

Чому знижується вартість нафти?

На зустрічі ОПЕК+ має бути розглянута можливість підвищення цільових показників видобутку у жовтні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також "Зрадник" на купюрі: кого насправді мали зобразити на українських банкнотах

Нафта марки Brent знову опинилася під тиском, оскільки ОПЕК+ розглядає можливість випуску більшої кількості барелів у (IV кварталі). Це може погіршити очікуваний профіцит, особливо під час сезону низького попиту,

– повідомили аналітики ANZ Research.

Зауважимо, що ОПЕК+ уже домовлялася про збільшення цільових показників видобутку на майже 2,2 мільйона барелів на добу з квітня по вересень. До того ж було підвищено квоти для ОАЕ, на 300 тисяч барелів на добу.

Зверніть увагу! Імовірно, ОПЕК+ збільшив квоти з квітня по вересень і через прагнення розширити свою частку на ринку.

Як на вартість нафти впливають США?

Зараз учасники ринку очікують на урядові дані, відносно обсягів запасів сирої нафти у США. Цю інформацію мають опублікувати пізніше у четвер.

Зауважте! Джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API) у середу, зазначають, що з 29 серпня запаси сирої нафти збільшились на 622 тисячі барелів.

Що відбувається з нафтою зараз?