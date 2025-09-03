Кого мали зобразити на українських банкнотах?
Відносно відомих українців, яких зобразили на банкнотах, точилось багато дискусій, пише 24 Канал.
Однією з найсуперечливіших постатей у свій час був Іван Мазепа. Його зобразили на купюрі 10 гривень. Таке рішення викликало обурення навіть у деяких представників ВРУ.
Як виглядають 10 гривень з Мазепою 2000 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу
Віктор Ющенко часто згадував, що коли Івана Мазепу зобразили на банкноті, йому одразу подзвонили з Верховної Ради і сказали: "Чого ви розмістили "зрадника"?" Бо в російській історичній парадигмі Мазепа був підданий анафемі,
– розповіли у Музеї грошей НБУ.
Як зазначили у Музеї грошей, тих, хто обурювався через Мазепу, зовсім не цікавило те, як він у свій час інвестував у розвиток української культури. Потрібно розуміти, що вклад гетьмана можна сміливо порівняти з діяннями Володимира Великого.
Зверніть увагу! Перші гривні друкувалися далеко не в Україні. Їх було виготовлено у Канаді та на Мальті у 1992 році. Друк національної валюти за кордоном був пов'язаний з неспроможністю України зробити це самостійно.
Що потрібно знати про українські гривні?
- Періодично гроші виводяться з обігу. Таким чином банкноти "оновлюються". НБУ ухвалив рішення про вивід з обігу деяких копійок та гривень. Зокрема, більше не "ходять" дрібні монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.
- Також НБУ припинив друк деяких банкнот. Це не означає, що їх виводять з обігу. Просто регулятор не випускає такі купюри. Йдеться, зокрема, про банкноти номіналом 100 гривень.
- "Вартість" українських грошей змінювалась протягом століть. На ситуацію впливало багато обставин, у тому числі війна.