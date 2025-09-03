Кого мали зобразити на українських банкнотах?

Відносно відомих українців, яких зобразили на банкнотах, точилось багато дискусій, пише 24 Канал.

Однією з найсуперечливіших постатей у свій час був Іван Мазепа. Його зобразили на купюрі 10 гривень. Таке рішення викликало обурення навіть у деяких представників ВРУ.



Як виглядають 10 гривень з Мазепою 2000 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Віктор Ющенко часто згадував, що коли Івана Мазепу зобразили на банкноті, йому одразу подзвонили з Верховної Ради і сказали: "Чого ви розмістили "зрадника"?" Бо в російській історичній парадигмі Мазепа був підданий анафемі,

– розповіли у Музеї грошей НБУ.

Як зазначили у Музеї грошей, тих, хто обурювався через Мазепу, зовсім не цікавило те, як він у свій час інвестував у розвиток української культури. Потрібно розуміти, що вклад гетьмана можна сміливо порівняти з діяннями Володимира Великого.

Зверніть увагу! Перші гривні друкувалися далеко не в Україні. Їх було виготовлено у Канаді та на Мальті у 1992 році. Друк національної валюти за кордоном був пов'язаний з неспроможністю України зробити це самостійно.

Що потрібно знати про українські гривні?