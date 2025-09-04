Почему на самом деле дешевеет нефть: дело не в санкциях
- Нефть дешевеет из-за ожидания встречи ОПЕК+, где будут обсуждать повышение добычи.
- Нефть Brent торгуется по 67,14 доллара, WTI за 63,46 доллара, Urals за 62,21 доллара.
Нефть начала дешеветь. Падение превысило 2%. Это связано с ожиданием трейдеров и инвесторов встречи ОПЕК+ на этих выходных.
Почему снижается стоимость нефти?
На встрече ОПЕК+ должна быть рассмотрена возможность повышения целевых показателей добычи в октябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Нефть марки Brent снова оказалась под давлением, поскольку ОПЕК+ рассматривает возможность выпуска большего количества баррелей в (IV квартале). Это может ухудшить ожидаемый профицит, особенно во время сезона низкого спроса,
– сообщили аналитики ANZ Research.
Заметим, что ОПЕК+ уже договаривалась об увеличении целевых показателей добычи на почти 2,2 миллиона баррелей в сутки с апреля по сентябрь. К тому же были повышены квоты для ОАЭ, на 300 тысяч баррелей в сутки.
Обратите внимание! Вероятно, ОПЕК+ увеличил квоты с апреля по сентябрь и из-за стремления расширить свою долю на рынке.
Как на стоимость нефти влияют США?
Сейчас участники рынка ожидают правительственные данные, относительно объемов запасов сырой нефти в США. Эту информацию должны опубликовать позже в четверг.
Заметьте! Источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти (API) в среду, отмечают, что с 29 августа запасы сырой нефти увеличились на 622 тысячи баррелей.
Что происходит с нефтью сейчас?
- По состоянию на 4 сентября, нефть Brent торгуется на бирже по – 67,14 доллара за баррель, американская WTI – 63,46 доллара за баррель, российская Urals – 62,21 доллара за баррель.
- ЕС установил новый ценовой потолок для российской нефти 3 сентября – 47,6 доллара за баррель. Эта предельная стоимость будет действовать для сделок заключенных после 20 июля. Контракты, что подписывались ранее и в дальнейшем будут реализовываться по ценовому потолку – 60 долларов.
- Российская нефтегазовая отрасль ощущает снижение доходов. Это, в частности, можно увидеть по уменьшению денежных поступлений "Роснефти". Нужно понимать, что именно эта компания добывает почти половину всей нефти в России.