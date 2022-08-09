Скільки коштують еталонні марки нафти

Нафта Brent станом на 9 серпня 2022 року торгується на рівні 95,44 долара за барель, що на 1,17 долара більше ніж днем раніше. Проте з початку торгів ця нафта подешевшала на 1,25%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас вересневі контракти на американську нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 89,59 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 1,07 долара коштує більше. Але з початку торгової сесії ця марка показує негативну динаміку й втратила 1,29%. Водночас за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 95,48 долара за барель (+ 1,1 долара),

за барель (+ 1,1 долара), барель нафти WTI коштує 89,47 долара США (+ 1,04 долара).

Ціни на нафту станом на 8 серпня коливалася на рівні близькому до багатомісячного мінімуму. Це пояснюють тим, що на ринку все більшу роль відіграють страхи щодо рецесії. Це негативно впливає на перспективи попиту, а нові дані показують повільніше відновлення імпорту нафти у Китай за липень, пише CNBC.

Сценарії розвитку подій для ринку нафти

Ризик потенційної рецесії – це один із важливих факторів на ринку сьогодні. Експерти прогнозують динаміку цін на нафту з врахуванням різних сценаріїв щодо рецесії:

У Goldman Sachs говорять про те, що вартість нафти Brent може зрости до 140 доларів за барель вже цього літа. Це за умови, що рецесія не настане.

за барель вже цього літа. Це за умови, що рецесія не настане. Тоді як Королівський банк Канади очікує, що нафта може подорожчати аж до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.

і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія все-таки настане, очікують, що нафта потенційно може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит.

цього року з подальшим падінням до у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит. Це прогноз компанії Citigroup, яку до речі залучили до процесу підготовки продажу авторитетного американського журналу Forbes.

Що таке рецесія Це фаза в економіці, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

США та нафта з росії

У США також додали, що динаміка на ринку нафти залежить від санкцій проти росії. Йдеться про нафту. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну країни Європи та ще низка держав почали процес зміни формату своєї співпраці у цьому секторі державою-агресоркою.

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Офіційний Вашингтон вважає, що вартість нафти може злетіти до 140 доларів за барель, якщо не вдасться встановити стелю для ціни на сировину з держави-агресорки – росії.

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