Як визначити щасливу купюру?

Знайти "щасливу банкноту" не так просто, адже важливо знати, на що саме звернути увагу. За повір'ями, її особливі ознаки можна побачити у серії чи номері купюри, пише 24 Канал.

Дивіться також Чому людям не можна передавати речі через поріг

Існує кілька ознак, за якими можна розпізнати "щасливу" банкноту:

збіг з датою народження. Якщо перші дві цифри номера купюри збігаються з днем народження або місяцем, вона вважається особистим грошовим талісманом. Ще більш цінним варіантом стане купюра, де в номері присутні цифри дня, місяця і року народження в будь-якому порядку;

ініціали власника. Купюра, літерна серія якої збігається з ініціалами, також вважається щасливою;

цифри 7 і 8. У нумерології та фен-шуй ці числа символізують удачу і достаток. Особливою силою, за повір'ями, володіють банкноти, де зустрічаються три сімки або три вісімки поспіль;

зв'язок з важливими датами. Номер купюри може збігатися з іншою важливою датою в житті – днем весілля, народження дитини або річницею.

Примітно! Номінал "щасливої" купюри не має значення – важливий лише її номерний знак або серія.

Щоб зберегти "силу" банкноти рекомендують:

зберігати окремо від інших грошей;

не витрачати та не розмінювати;

не давати в борг;

по можливості не діставати без необхідності.

Чому люди вірять у "щасливі" купюри?

Прихильники подібних прикмет вважають, що купюри з особливим номером або серією можуть стати своєрідним символом фінансової стабільності та психологічної підтримки.

Навіть якщо їх "магія" – всього лише збіг, для багатьох людей це приємний особистий ритуал, який допомагає вірити в краще і налаштовує на успіх.