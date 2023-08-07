Йдеться про кошти, отримані від продажу нафти та газу. Схоже, що новому надходженню грошей не заважає навіть цінова стеля від країн G7, яка почала діяти з 5 грудня 2022 року. Про це розповіли особи, які обізнані з ситуацією.

Зверніть увагу Як зробити перші кроки до фінансового успіху: поради та підказки

Росія може отримати додаткові мільярди доларів

За останні 5 місяців додаткові доходи від експорту нафти та газу оцінюють в 1 трильйон рублів або 11 мільярдів доларів. Анонімні джерела додали, що ці кошти Міністерство фінансів Росії планує направити на покриття дефіциту державного бюджету. Проте за чинними правилами та вимогами на ці кошти мали б придбати іноземні валюти для Фонду національного добробуту.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішого бренду російської нафти – Urals – коливається на рівні 69,84 долара за барель, за даними OilPrice. Цікаво, що цінова стеля від країн G7 для цієї сировини становить 60 доларів за барель.

Нагадаємо, що приблизно третина російського державного бюджету тримається на доходах від продажу нафти та газу. Водночас державні видатки у Росії зросли до пікових рівнів. Виділяють дві причини:

Збільшення обсягів оборонного виробництва задля продовження війни проти України;

Вкладання коштів у соціальні програми для того, аби рівень громадської підтримки Путіна та злочинної війни проти України не падав. Додамо, що у 2024 році у Росії мають пройти так звані президентські вибори.

Важливо додати, що збільшенню доходів від експорту газу та нафти сприяло досить відчутне знецінення російського рубля. Лише з червня ця валюта зафіксувала кілька досить серйозних обвалів. Ба більше, очікують, що ця тенденція буде тривати, а курс долара має реальні шанси перетнути критично важливу психологічну позначку.

Економіст Bloomberg Economics Russia пояснив, що подорожчання долара на 1 рубль приносить агресору додаткові доходи у розмірі 100 – 120 мільярдів рублів.