Які ціни на золото та дорогоцінні метали?

У четвер, 14 серпня, котирування золота піднялися на 0,6% до приблизно 3 365 доларів за унцію. Ціни на срібло і платину майже не змінилися, а паладій показав невелике зростання.

Днем раніше ціни на золото також зросли. Це відбулось на тлі падіння прибутковості казначейських облігацій після того, як Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що базова ставка ФРС повинна бути як мінімум на 1,5 процентного пункту нижче поточного рівня.

Важливо! Більш низькі ставки традиційно підтримують високі ціни на золото, оскільки цей метал не приносить процентного доходу.

Що відбувається з цінами на золото?

З початку року золото подорожчало на 28%, причому основна частина зростання припала на перші чотири місяці. Драйверами стали загострення геополітичної та торговельної напруженості, що посилило попит на захисні активи, а також активні закупівлі з боку центральних банків.

Примітно! Ринок як і раніше чекає офіційних роз'яснень, чи будуть постачання золотих злитків з США обкладатися митом.

Кілька днів невизначеності викликали різке зростання премії на ф'ючерси на золото в Нью-Йорку в порівнянні зі спотовою ціною в Лондоні.

У понеділок, 11 серпня, президент Дональд Трамп заявив, що мито не буде введено, що сприяло зближенню цін на двох ринках, проте деталей він не навів.